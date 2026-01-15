啟德靚裝酒樓大劈價！早、茶市點心七折起 燒賣/蝦餃/雞扎 仲有體育園景睇！

隨著啟德體育園區的發展日趨成熟，周邊餐飲配套亦成為焦點。著名粵菜品牌「名苑酒家」於去年進駐啟德零售館，不僅在裝潢上打破傳統酒樓的刻板印象，更推出極具吸引力的點心7折優惠，以親民價格吸引食客。

啟德靚裝酒樓「名苑酒家」點心優惠 早、茶市七折起

網民大讚蝦餃出色

近日，有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享名苑酒家啟德店推出一系列點心優惠，逢星期一至五上午10時至12時的早市時段，可享有7折優惠；下午2時至5時則可享有8折優惠，讓顧客以親民的價格，邊欣賞啟德體育園的風景邊品嚐新鮮出爐的點心。帖主一次過點選了燒賣、蝦餃、雞扎及灌湯餃等點心，並特別指出蝦餃味道出色，鮮味十足。

該帖文發布後，引起了網民的廣泛迴響。不少人對能在舒適的環境下享受早茶表示讚同，留言稱「飲早茶就係最好嘅放鬆，唔好將自己逼得太緊」，食物質素亦備受肯定，有網民指「點心好食」，亦有人特別稱讚酒樓提供的茗茶也十分出色。不過，亦有食客反映酒樓「室內環境實在太嘈」。

上年啟德零售館開張 破格宣傳掀熱議

名苑酒家位於啟德零售館二期3樓位置，地理位置優越。與過往傳統中式酒樓金碧輝煌或紅彤彤的裝修風格截然不同，採用了極具現代感的中式時尚設計，並以精緻、高級的格調貫穿其中，營造出寬敞舒適的用餐氛圍。

除了在硬體裝修及優惠上花心思，名苑酒家在品牌推廣上亦展現了破格的一面。酒樓在去年開設了全新的社交平台專頁，並以發布了一則標題為「老闆開咗酒樓20年終於俾咗IG我呢個00後打理喇」的影片，採用了近年網絡大受歡迎的「迷因」素材，以幽默風趣的手法宣傳傳統酒樓，吸引了大批年輕網民的關注與讚好。

名苑酒家

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 3樓M2-310號舖

營業時間：星期一至五 10am-10pm；星期六至日 8am-10pm

電話：2302 0389

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組