將軍澳街坊酒樓晚市送白灼蝦/瑤柱雞！ 蒸斑/片皮鴨/龍蝦伊麵$38起 1條件即享

為響應留港消費的熱潮，位於將軍澳的煌宴酒家近日推出極具吸引力的晚市推廣，以高性價比的傳統粵菜和震撼優惠回饋食客。今次推出的優惠更是誠意十足，只需惠顧晚市正價小菜，即可根據人數免費獲贈白灼海生蝦或瑤柱走地雞，加上一系列低至$38起的限時驚喜菜式，絕對是親朋好友聚餐的不二之選。

是次推廣的最大亮點，莫過於「食小菜送主菜」的震撼優惠。凡2至5人同行惠顧晚市正價小菜，即送半斤白灼海生蝦或半隻瑤柱走地雞；若是6位或以上的熱鬧聚會，贈品更會加碼至1斤白灼海生蝦或1隻瑤柱走地雞。

新鮮海蝦經簡單白灼處理，保留鮮甜肉質，彈牙爽口，配上薑蔥熱油，風味十足，適合喜歡清淡海鮮的食客，作為開胃小菜或加菜一流選擇，提升整餐豐富度；走地雞肉質較緊實有彈性，配上瑤柱的甘香，口感層次分明。

除了贈送菜式的優惠外，煌宴酒家晚市還推出一系列限時優惠，其中是京式片皮鴨由$48起，鴨皮烤至金黃酥脆，肉質嫩滑，傳統片皮配青瓜、蔥絲及甜麵醬，捲起薄餅一口咬下，香脆多汁，性價比極高。還有$38清蒸老虎斑仔，以及$238的上湯焗澳洲龍蝦（送伊麵底）。

煌宴酒家晚市優惠

地址：將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期2樓227至232號舖

電話：2706 6698

優惠適用：晚市散飯或正餐時段，需惠顧正價小菜

人數條件：2位起適用，每枱限選一款

2大酒樓優惠 海港/稻香

1. 海港酒家︰晚市孖寶$168

海港酒家由即日起至2月5日推出晚市孖寶優惠套餐，每晚5:30後供應，原價$228現減至$168。食客可於兩款肉類主菜中選擇其一：黑椒金薯和牛粒或蜜炙西班牙豬肋排，兩款均配以濃湯魚腐浸菜苗，菜式肉菜兼備，適合二人用膳或家庭小聚。

2. 稻香︰暖暖煲仔飯$18.8

稻香集團由1月起推出「暖暖煲仔飯」特惠，只需$18.8即可享用一鍋熱騰騰傳統煲仔飯。兩款精選口味任選其一：鹹蛋皇肉餅櫻花蝦煲仔飯，以濃郁鹹蛋黃、手工肉餅及脆口櫻花蝦搭配，層次豐富；蝦乾臘肉臘腸雞粒煲仔飯，蝦乾鮮甜、臘味甘香與嫩雞粒融合，米飯吸滿油香，鍋底脆香飯焦，風味濃郁，是寒冷日子暖心之選。

資料來源：香港酒樓關注組