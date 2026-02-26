內地客香港過年飲茶遇文化衝擊！疑做漏1事「位都不給擺好」 網民：可能人手不足

農曆新年期間，部分港人會向相熟食肆職員派發利是，以示新春祝福及感謝他們在節日工作，成為不成文的新年「潛規則」。然而，內地各個城市派利是習俗各有不同，來港時或容易產生文化差異。如近日有內地網民表示過年期間在香港飲茶，形容沒有派利是等於沒有服務，連碗碟餐具亦需要「自己來」，引發網上熱議。

最近有內地網民在小紅書發文，指在香港過年期間到茶樓飲茶，但是服務員未有主動為他們擺放碗碟、筷子及茶杯等基本餐具，客人需自行處理，不滿其服務態度，認為原因或出於未有派發利是：「香港茶樓過年不給紅包他們就是這樣，位都不給你擺好，自己來吧」。

兩地派利是習慣不同 網民：都是取個意頭

帖文引發網上熱議，有部分內地網民不滿利是「潛規則」：「明明是本職工作，現在搞得好像不給利是就我們不是顧客了一樣」、「一向都是有利是會好服務啲」、「香港的紅包文化，做不做由你。公屋樓下那些也是每年都等著這日子」、「不如直接調高服務費，外地人來玩幾天，哪裡知道這些不成文的規定」、「是服務態度問題，態度好的話語自然會給他們，反正一年一次，但未開始食就這樣就不會給。」

不過，有人亦指出中國各地派利是習俗各有不同，多數是粵、港、澳地區人士才會派利是予外人，如餐廳侍應、保安等，有部份內地食客多不熟悉此習俗而未有派發利是的習慣，純粹只是文化差異，而且港人派利是亦只為取個意頭：「過年出來見到開工的都會先給個利是！就算不服務自己的也會派！」、「這幾十年都是給紅包，大家高興，給不給也無妨。」

另外，有人認為農曆新年屬繁忙時間，侍應無暇擺放餐具的情況亦十分常見，認為與有否派發利是沒有直接關係：「不是熟客不用給利是啊，而且也不會不擺碗筷的是太忙了吧？」、「或者可能人手不足，不過我覺得你還是有權叫他擺位子，他不得不擺。」

來源：小紅書