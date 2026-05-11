添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕

添好運點心專門店一直被譽為「平民米芝蓮」，價格親民出品優質，有不少熟客追捧支持。最近，品牌更推出期間限定的「懷舊點心系列」，邀請入行逾80年的95歲老師傅坐鎮監修，重現多款六十年代的經典港式滋味，更破天荒舉辦僅此一天的「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」，讓顧客任飲任食的同時，沉浸在經典粵語金曲的熱鬧氣氛中，體驗一場味覺與聽覺的雙重盛宴！

95歲符星師傅匠心加持 添好運重塑失傳經典味道

為求完美復刻舊香港的獨有風味，添好運特意請來現年95歲的點心界泰斗符星師傅，為全新的「懷舊點心系列」擔任監修。符師傅憑藉超過80年的深厚功力，將近乎失傳的古法手藝傾囊相授，與添好運的廚藝團隊聯手，精挑細選出5款充滿回憶的經典點心，旨在喚醒香港人的集體美味記憶。此系列不僅重現了傳統，更在食材上作出改良，如豬油堅持自家新鮮煉製，部分菜式以高纖三色米取代白米，迎合現代人對健康飲食的追求。

重現果仁豬油包/欖仁冰肉千層糕 首推「健康版」豬油撈飯

「懷舊點心系列」中的每一款都蘊含著師傅的巧思與手藝。油粒粒果仁豬油包（$38）：由符師傅首創，包身混合豬油搓製，外層掃上糖漿、醬油後即點即焗，散發著誘人的豬油與焦糖香氣，外脆內軟，甜中帶鹹。欖仁冰肉千層糕（$38）：工序極為繁複，將白麵糰與混合了欖仁、椰絲及「冰肉」（醃製肥豬肉）的鹹蛋黃層層相間，逐層蒸製，口感層次豐富，甘香十足。

有懷舊亦有創新，XO醬鵪鶉蛋燒賣（$48）在傳統燒賣基礎上加入九層塔，為豬肉內餡增添獨特香氣並減低油膩感。配上爽滑彈牙的新鮮鵪鶉蛋與自家製XO醬，惹味非常。豬油撈飯（$38）則是以糙米、紅米、紫米組成的三色米飯，取代傳統白飯，口感更有嚼勁且健康。拌勻豬油、豬油渣、菜脯及豉油後，油潤鹹香，讓人回味無窮。

3小時任飲任食！懷舊粵語金曲點心放題派對

為將懷舊氣氛推向高峰，添好運將於特定日子在尖沙咀K11 Art Mall分店舉行「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」。屆時將有DJ現場打碟，播放60至00年代的經典粵語流行曲。參加者除了可盡情享用全套「懷舊點心系列」外，還能無限量享用指定點心、甜品及飲品，以味蕾和耳朵一同穿越時空。

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