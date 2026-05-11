Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕

飲食
更新時間：17:55 2026-05-11 HKT
發佈時間：17:55 2026-05-11 HKT

添好運點心專門店一直被譽為「平民米芝蓮」，價格親民出品優質，有不少熟客追捧支持。最近，品牌更推出期間限定的「懷舊點心系列」，邀請入行逾80年的95歲老師傅坐鎮監修，重現多款六十年代的經典港式滋味，更破天荒舉辦僅此一天的「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」，讓顧客任飲任食的同時，沉浸在經典粵語金曲的熱鬧氣氛中，體驗一場味覺與聽覺的雙重盛宴！

95歲符星師傅匠心加持 添好運重塑失傳經典味道

為求完美復刻舊香港的獨有風味，添好運特意請來現年95歲的點心界泰斗符星師傅，為全新的「懷舊點心系列」擔任監修。符師傅憑藉超過80年的深厚功力，將近乎失傳的古法手藝傾囊相授，與添好運的廚藝團隊聯手，精挑細選出5款充滿回憶的經典點心，旨在喚醒香港人的集體美味記憶。此系列不僅重現了傳統，更在食材上作出改良，如豬油堅持自家新鮮煉製，部分菜式以高纖三色米取代白米，迎合現代人對健康飲食的追求。

重現果仁豬油包/欖仁冰肉千層糕 首推「健康版」豬油撈飯

「懷舊點心系列」中的每一款都蘊含著師傅的巧思與手藝。油粒粒果仁豬油包（$38）：由符師傅首創，包身混合豬油搓製，外層掃上糖漿、醬油後即點即焗，散發著誘人的豬油與焦糖香氣，外脆內軟，甜中帶鹹。欖仁冰肉千層糕（$38）：工序極為繁複，將白麵糰與混合了欖仁、椰絲及「冰肉」（醃製肥豬肉）的鹹蛋黃層層相間，逐層蒸製，口感層次豐富，甘香十足。

有懷舊亦有創新，XO醬鵪鶉蛋燒賣（$48）在傳統燒賣基礎上加入九層塔，為豬肉內餡增添獨特香氣並減低油膩感。配上爽滑彈牙的新鮮鵪鶉蛋與自家製XO醬，惹味非常。豬油撈飯（$38）則是以糙米、紅米、紫米組成的三色米飯，取代傳統白飯，口感更有嚼勁且健康。拌勻豬油、豬油渣、菜脯及豉油後，油潤鹹香，讓人回味無窮。

3小時任飲任食！懷舊粵語金曲點心放題派對

為將懷舊氣氛推向高峰，添好運將於特定日子在尖沙咀K11 Art Mall分店舉行「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」。屆時將有DJ現場打碟，播放60至00年代的經典粵語流行曲。參加者除了可盡情享用全套「懷舊點心系列」外，還能無限量享用指定點心、甜品及飲品，以味蕾和耳朵一同穿越時空。

添好運優惠活動詳情

  • 「添好運懷舊點心系列」

    • 推廣日期： 即日起至2026年6月30日

    • 供應地點： 香港全線添好運分店

  • 「懷舊廣東歌 Free Flow 點心派對」

    • 活動日期： 2026年5月23日（星期六）

    • 活動時間： 晚上7時至10時

    • 活動地點： 添好運尖沙咀K11 Art Mall分店（尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓119號舖）

    • 費用： 每位港幣$500

    • 參加資格： 凡於過去30天內曾惠顧添好運的顧客即可登記預訂，名額有限。>>按此登記<<

 

同場加映：虎豹別墅化身「Villa Haw Par」料9月開幕！百年建築蛻變藝文新地標 設獨立電影院/書店/藝術家駐場

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
凱施餅店創辦人蕭偉堅墮樓亡 涉案工廈昔日設麵包工場丟空逾年 銀主公開出售
突發
4小時前
灣仔豪宅雙屍案│英籍銀行家五日虐殺兩妓女 拍片紀錄兇殘過程
突發
19小時前
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
香港女飛魚何詩蓓公開戀情 與荷蘭泳壇男神高調放閃 阿諾卡明加曾因「透明」泳褲爆紅
影視圈
4小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
谷德昭胞姊谷薇麗睡夢中猝逝 離世前姊弟仍傳短訊 發文悲痛悼念：下一世我做哥哥照顧你
影視圈
7小時前
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
鄭世豪不清楚李泳豪家事 指對方係超級好仔 邱芷微曾與李泳漢拍廣告：工作上覺得佢唔太差
影視圈
7小時前
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
00:57
天文台︱周二多區氣溫升穿30°C 惟周三起降溫 連落七日雨兼有雷暴 周六低見23°C
社會
7小時前
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
觀塘「祥榮茶冰廳」結業！開業60年隨花園大廈重建告別 TVB劇集御用冰室取景地
飲食
7小時前
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
飛蟻大軍湧現多區民居 憂脫翅會變白蟻？專家教預防及消滅秘訣
家居裝修
6小時前
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
連鎖酒樓晚市優惠$38起 必食燒鵝皇/花尾斑/冬瓜盅 全線多間分店供應
飲食
6小時前