尖沙咀誠品The ONE重開6.1起試業！佔地近2萬呎+經典木質設計 首設75米閱讀長廊 附12大開幕活動

誠品生活於5月初撤出尖沙咀星光行後，意味「海景書店」消失，不少讀者或市民大感可惜。不過，星光行分店結業後遷往同區的The ONE重開，近日已經開始率先試營運，新店將從以往2層縮為1層，但擁有近2萬呎寬敞空間，靠窗閱讀位置從維港變成九龍公園綠油油景觀，加上新店首設75米閱讀長廊，另有一番閱讀風味！

尖沙咀誠品The ONE重開6.1起試業！佔地近2萬呎/首設75米閱讀長廊

誠品生活尖沙咀分店自2015年進駐星光行，以「時空匯流，經典新生」為理念，結合書店、文創商品及咖啡空間，成為區重要的文化地標。星光行店佔兩層樓面，擁有維港景色，被譽為「海景書店」。可惜，星光行店於今年5月初結業，不過誠品生活隨後宣佈於同區The ONE商場另覓舖位重新開業，並於6月1日起試業。

新店位於The ONE商場3樓，以「經典傳承，開啟人文新視野」定位。雖然重開之後從以往兩層縮為一層，不過仍擁有近2萬呎寬敞空間，設計維持一貫的木質設計，同時巧妙將九龍公園的自然景觀引入室內，窗邊的閱讀角落灑落自然光，讓大家於繁忙的都市節奏中享受一抹悠閒時光。新店首設「75米閱讀長廊」，伴以逾15萬冊藏書。同時，新店打造以童話森林為主題的「誠品兒童館」，並貼心提供矮小書桌及書椅，方便兒童即席閱讀有興趣的書籍。

新店設MINI FORUM舉辦分享會+12大開幕活動

The ONE新店劃出部份空間為MINI FORUM，方便舉辦各種主題或作者分享會，讓大家與作者交流心得或日常作讀者閱讀之用。為了慶祝新店將於6月16日盛大開幕，The ONE店由即日起至6月30日推出一系列禮遇，包括「迎新限定禮遇 - 消費滿額立減優惠」及贈書店現金券，同時特設「經典續航．重逢有禮來店禮」活動，讀者憑指定兌換券，即可兌換開幕限定紀念禮乙份及參加驚喜活動。

此外The One店舉行以下12大開幕活動，包括開幕書展、文具展、香港城市美學主題分享會、音樂分享會、新會分享會等，讓大家投入於藝文氣息的空間之中。

誠品生活The ONE店

地址：尖沙咀The One L301-L307、L313-L323及L3部份公共空間

營業時間：上午11:00至晚上10:00（平日）、上午10:30至晚上10:00（星期六、日及公眾假期）

正式開幕日：6月16日

開幕12大活動：

1.「乘光築夢：流光中的異托邦」主題書展

日期：即日起至7月14日

詳情：在彌敦道躍動的脈搏裡， 我們以書為基石， 於五光十色的流光中， 築起一座異托邦

2.「誠品茶冰廳」文具展

日期：即日起至7月19日

詳情：由大安茶冰廳到九龍城寨主題復古商品，從茶記食品、昔日交通工具為設計的有趣精品，帶大家重回香港的舊夢回憶

3.霓虹．招牌，異體字—窺探香港百年城市美學

日期：6月20日

時間：下午2:30至3:30

地點：尖沙咀店MINI FORUM

主辦：堅尼地文化

講者：香港老美

4.弦動漫魂樂章—電玩次元組曲（電玩電影組曲）

日期：6月20日

時間：下午4:30至5:30

地點：尖沙咀店MINI FORUM

主辦：HKDP香港同人管弦樂團

5.啟頁．樂章——城市夏日和弦

日期：6月21日

時間：下午2:00至3:45

地點：尖沙咀店MINI FORUM

主辦：延音MusicSus

6.《不只是音樂》給流行文化的情書

日期：6月21日

時間：下午5:00至6:00

地點：尖沙咀店MINI FORUM

主辦：突破出版

講野：黃志淙博士、吳俊雄博士

7.《蠟筆小新》粵語配音員分享

日期：6月27日

時間：晚上6:30至7:30

地點：尖沙咀店MINI FORUM

主辦：香港配音從業員工會

講者：王慧珠、子瑩

8.HK Podcasts Community 《書人唔輸陣》

日期：6月27日

時間：中午12:00至4:00

地點：尖沙咀店MINI FORUM

主題及講者：

。免費漫畫時代：《HARD PRESS》如何拯救港漫？（講者：白兵、寳哥、曹志豪）

。懶瞓豬講故事（講者：阿粒）

。Gen Alpha的父母，最迷失的一代大人（講者：Candy）

。Gen Z 就係近年最廢嘅一代！（講者：Hugo、Skylar、 凱祺）

9.西九演藝：走進雲門舞集《毛月亮》的藝術世界

日期：6月28日

時間：下午3:00至4:00

地點：尖沙咀店MINI FORUM

講者：洛楓（知名舞評人）、楊春江（舞蹈藝術家）

10.《物種源始．貝貝重生：消失的可能世界》

日期：6月28日

時間：下午5:00至6:30

地點：尖沙咀店MINI FORUM

講者：董啟章

11.Broadway教你玩桌遊

日期：6月6日至7日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：尖沙咀店兒童館

主辦： Broadway Toys Limited

12.Play & Boom!桌遊玩樂日

日期：6月21日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：尖沙咀店兒童館

主辦：Babyboom

誠品生活The ONE店新開幕禮遇：

1.出示單據購物立減優惠

日期：即日起至6月30日

詳情：The ONE店出示5月21日至31日的購物單據，憑發票上的優惠訊息，於書店購物滿$100減$10，或於專櫃購物滿$300減$30

2.書店滿額禮遇

日期：即日起至6月30日

詳情：

。書店單筆消費滿$300即減$30，額外送誠品書店現金券$30乙張

。單筆消費滿$500即減$60，額外送誠品書店現金券$30兩張

文：RY

資料及圖片來源：誠品生活、記者攝