西餅店價錢歎酒店出品？尖沙咀酒店$148藍莓芝士蛋糕 網民力推：堅好味

物價高企的香港，想在連鎖餅店購買一個原個蛋糕，動輒也要二、三百元。不過，近日有網民在社交平台發文，推介尖沙咀一間酒店餐廳供應的招牌藍莓芝士蛋糕，一磅只售$148，價錢媲美坊間的糕餅店，性價比極高，有食客更大讚「堅好食！」

尖沙咀酒店$148藍莓芝士蛋糕 網民力推：幫襯咗差唔多十年

有網民在社交平台發文，極力推薦位於尖沙咀的海港城太子酒店（Prince Hotel, Marco Polo）餐廳SAVVY供應的藍莓芝士蛋糕，售價僅為$148（一磅裝）。事主透露，自己持續購入這款蛋糕接近10年，感嘆由「初初賣緊$80，食到而家嘅$148」，雖然價錢有所上升，但每隔一段時間依然會「心思思買一個嚟食」。他又提醒，酒店會免費附送生日牌及蠟燭，並必須提前兩天在網上預訂。

翻查酒店的官方網站，「SAVVY招牌藍莓芝士餅」以軟滑紐西蘭忌廉芝士製成，餅底為鬆脆的牛油曲奇餅，頂層則舖滿滿比利時藍莓醬、新鮮藍莓及優質紅桑子，為食客帶來經典滋味。

食客讚性價比高：堅好味！

帖文公開，有網民直言這款蛋糕性價比極高，也有食客留言表示以往在尖沙咀工作時經常光顧，「堅好味，我廿幾年前第一份工返海港城，成日收工去買嚟食！」與此同時，有曾光顧的網民指出其價錢相宜，惟味道一般，坦言「試過一次麻麻地」。不過，在現今百物騰貴的社會，能夠以$148購入酒店出品的精緻蛋糕，對於需要為親朋好友慶祝生日的市民而言，相信也是一個不錯的選擇。

太子酒店 — SAVVY

來源：Threads、SAVVY

文：LW