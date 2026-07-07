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九龍東帝苑酒店意大利餐廳Ponentino開幕！預訂半自助餐享88折優惠 AI個人性格調酒體驗

飲食
更新時間：18:44 2026-07-07 HKT
發佈時間：18:44 2026-07-07 HKT

位於將軍澳的九龍東帝苑酒店迎來全新餐飲地標，其頂樓的全新意大利餐廳「Ponentino」已於近日正式開幕，並推出一系列精心炮製的意大利經典菜，並於午市及晚市時段特設半自助餐，絕對是品嚐極高性價比正宗意國風情的不二之選。

九龍東帝苑酒店意大利餐廳Ponentino開幕！預訂半自助餐享88折優惠

九龍東帝苑酒店Ponentino的餐飲概念源自其姊妹酒店——尖沙咀帝苑酒店內享負盛名的Sabatini Ristorante Italiano，更由屢獲殊榮的行政總廚屈繼棕（Joe Wat）親自領軍，嚴選時令食材並揉合現代烹調手法，將傳統意大利佳餚全面昇華。

菜單上的每一道精緻菜式均經過精心設計。例如前菜「牡丹蝦薄片」，巧妙地配搭了三文魚籽、魚子醬、青蘋果及柚子雪葩，鮮甜海味與清新果香交織出層次分明的開胃體驗；而單點招牌菜「西班牙紅蝦扁意粉配車厘茄羅勒」，則將紅蝦的極致鮮甜與新鮮羅勒的地中海香氣完美融合。

此外，甜品「自家製蘋果批配意式雲呢拿雪糕」更特別採用了帝苑餅店招牌芒果拿破崙的酥皮工藝，金黃鬆化的外層配上香甜蘋果餡，為豐盛的一餐畫上完美句號。

$358起任食沙律/餐湯/甜品  AI個人性格調酒體驗 

為了提供更具彈性且多化的選擇，Ponentino於午市及晚市時段特別推出半自助餐，食客只需透過酒店網上商店預訂座位，即可享高達88折優惠，每位$358起無限量享用豐盛的自助沙律吧、精選餐湯以及自助甜品區，並可從多款經典主菜中挑選心頭好，例如以慢火長時間熬製的「意式燉雞」，盡顯溫暖窩心的家常風味。

除了味覺上的享受，餐廳更創新地引入了互動素。食客只需透過專屬的「Ponentino Vercel」應用程式完成簡單的性格測驗，AI智能調酒系統便會即場度身調製出一杯獨一無二的專屬雞尾酒。

九龍東帝苑酒店 Ponentino

  • 地址：將軍澳唐德街3號九龍東帝苑酒店47樓
  • 訂座電話： 3983 0638
  • 電郵查詢： [email protected]
  • 半自助餐收費：
    • 午市（星期一至五）：每位$358起
    • 午市（星期六、日及公眾假期）：每位$398起
    • 晚市（星期一至日）：每位$528起
  • 嚐味套餐收費：午市每位$528；晚市每位$788
  • 條款細則：以上所有價格均需另收加一服務費。

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