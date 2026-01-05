將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐

將軍澳九龍東帝苑酒店開幕！香港帝苑酒店品牌宣布，於2026年1月在將軍澳迎來44年來首個全新發展項目「九龍東帝苑酒店」。酒店前身為九龍東皇冠假日酒店，現經重新設計及全面翻新，不但引入招牌蝴蝶酥及拿破崙等美食，更以「寧靜綠洲」為靈感打造親子及寵物友善全新客房，為旅客提供一個現代都市度假勝地！

將軍澳九龍東帝苑酒店 全新客房設計主打親子/寵物友善

帝苑酒店品牌今日（5日）宣佈，位於將軍澳的全新九龍東帝苑酒店開幕。該酒店由新鴻基地產創立，延續品牌一貫的低調典雅精神，同時為物業注入活力與現代氣息。酒店設有366間客房，並精心打造了七所專屬的「天際花園小築」，這些小築採用峇里島風格設計，設有私人花園，歡迎寵物入住，讓客人與毛孩一同享受悠然假期。

此外，酒店亦設有多款全新客房，包括設有相連房設計的親子客房、配備雙層床的開放式房型，以及適合好友同行的多房套房，回應不同旅客的住宿需要。酒店更設有多項親子玩樂設施，並推出兩款主題家庭客房，分別是以海洋探險為主題的「船灣童趣客房」，及以互動式城堡探索為概念的「親子堡壘客房」，為小朋友創造專屬美好體驗。

帝苑經典蝴蝶酥/拿破崙 $28起歎酒店星級下午茶

酒店大堂全新 Fine Foods Lounge

說到帝苑酒店，怎能不提其經典美食？位於酒店大堂的Fine Foods Lounge，將為食客帶來一系列精緻糕點，當中包括兩大皇牌：經典拿破崙和招牌蝴蝶酥！拿破崙以層層酥脆的酥皮，夾著香滑濃郁的吉士忌廉，口感豐富，甜而不膩；而蝴蝶酥則以其極致的鬆脆感和香濃的牛油味，贏得全城讚譽。最吸引的是，堂食精選糕點只需$28起、帝苑招牌蝴蝶酥 (3件) 配咖啡更只需$58，輕鬆就能享受五星級酒店的滋味。

此外，預計於2026年7月開幕的天台意大利餐廳Ponentino，更是萬眾期待。餐廳靈感源自尖沙咀帝苑酒店一位難求的Sabatini，主打休閒時尚的意大利菜，並設有寬敞的戶外露台，讓客人在品嚐美食的同時，可將將軍澳的日與夜美景盡收眼底。

戶外泳池都市度假體驗 開幕專享客房75折優惠

酒店特設25米長室外游泳池

作為一個都市度假勝地，酒店的休閒設施當然應有盡有。住客可以在長達25米的室外游泳池暢泳，享受日光浴；或到配備頂尖器材的健身室揮灑汗水。酒店亦設有兒童天地Giggle Hill及多個共享空間，讓大人和小朋友都能找到屬於自己的樂趣。此外，酒店擁有完善的會議及宴會場地，其中寶鑽廳8的落地玻璃窗引入充足自然光，連接戶外花園，無論是舉辦商務會議還是夢幻婚禮，都同樣氣派十足。

九龍東帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）開幕優惠

開幕時間表：

1月：全新客房及套房

3月：天際花園小築及親子設施

7月：Ponentino 餐廳

優惠附帶條款及細則，詳情請參閱酒店官方網站。