Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！

飲食
更新時間：15:31 2025-12-10 HKT
發佈時間：15:31 2025-12-10 HKT

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店旗下餐廳「尚廚」過往以國際自助餐而聞名，提供多國菜式和豐富海鮮選擇，又不時與電商平台合作推出優惠，收穫不少捧場客。不過，酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，並於網上社交平台宣佈連同尚廚在內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，讓一眾食客大感不捨：「啱啱先俾好評！」

九龍東皇冠假日酒店3間餐廳宣布年底結業 尚廚曾入選10大自助餐餐廳

酒店自助餐一向深受港人歡迎，其中九龍東皇冠假日酒店旗下「尚廚」自助餐餐廳多年來收穫不少捧場客，更曾獲選「KKDay美食大獎2025」的10大自助餐餐廳之一，足見其吸引力。至於紫粵軒為酒店的中菜廳，由廚師炮製即叫即蒸的點心及地道中式菜餚，餐廳入口處設有多個半開放用餐區，以屏風及絲綢屏帳作間隔，甚為典雅。

不過，酒店近日宣佈尚廚、紫粵軒及酒店大禮堂開業13年後，將於12月31日正式結業。酒店表示食客可把握最後機會預訂節日盛宴，或前往47樓的星幕繼續享用餐飲體驗。

九龍東皇冠假日酒店1月起更名 食客不捨：啱啱先俾好評！

對於酒店3大餐飲設施結業，有食客感到驚訝，「咁突然，我都在這裏13年來留低過不少回憶和腳毛」、「成日話試，竟然送車尾」。有客人擔心酒店餐廳日後不再經營自助餐，「Buffet唔做啦？我有在KKDay投你哋一票」、「啱啱先在KK Day俾好評……可惜呀」；有多年食客感不捨，「尚廚都沒有，食咗咁多年，不捨」。

有網民憂慮此舉是結業先兆，獲官方回覆指酒店明年初將會更名，由原來的「九龍東皇冠假日酒店」改名為「九龍東帝苑酒店（The Royal Garden Kowloon East）」繼續服務客人，感謝客人過去一直支持，並呼籲「繼續關注我們社交平台，留意最新動態。」相信今次旗下餐廳宣布結業，亦是為了配合有關變動。

文:RY

資料及圖片來源:Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East

延伸閱讀：九龍東星級酒店自助餐買1送2！$147起任食海南雞/麵包蟹/乳豬 聖誕主題火雞/威靈頓牛柳

 

 

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
9小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
10小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
5小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組徹查
即時中國
2小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
5小時前