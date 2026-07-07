暑假適用！尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 $318/起歎龍蝦/刺身/鐵板燒/沙嗲串燒

尖沙咀凱悅酒店的咖啡廳推出震撼的快閃優惠，主打買二送二及低至65折的超級折扣！以自助晚餐為例，4人同行人均只需$318起，即可無限量品嚐招牌即烚波士頓龍蝦及多款精緻海鮮，深受本地食客及廣大旅客的熱烈歡迎。

尖沙咀凱悅酒店自助餐限時買二送二 任食波士頓龍蝦及亞洲美食

尖沙咀凱悅酒店大堂層咖啡廳全新推出的「亞洲風味」自助晚餐，無限量供應的招牌即烚波士頓龍蝦，肉質鮮甜彈牙，配上泰式紅咖喱龍蝦鉗，惹味十足。此外，食客可盡情享用新鮮優質刺身如赤蝦、吞拿魚、希靈魚及三文魚，以及冰鎮蟹腳、青口、大蝦及小龍蝦等豐富海鮮。

除了海鮮，熱葷區同樣精彩，匯聚多國亞洲地道風味。從開胃的娘惹沙律、泰式青木瓜沙律，到熱騰騰的馬來沙嗲串燒、肉骨茶及和牛越式河粉，應有盡有。愛好泰國菜的食客更不能錯過泰式豬手、大頭蝦冬蔭功及泰式炒金邊粉。甜品方面亦充滿南洋風情，必試榴槤咖央忌廉蛋糕、泰式奶茶忌廉蛋糕及椰子斑蘭雪糕。若在周五至周日惠顧，更可品嚐週末限定的帶子刺身及參巴醬燒龍蝦，進一步昇華味覺享受。

自助午餐$241/位 逢周日親子主題

若喜歡在日間享受豐盛美食，星期六、日及公眾假期的自助午餐是極佳選擇。廚師團隊會為每位客人新鮮炮製可持續日式海鮮刺身及壽司，並提供越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等冰鎮海鮮。熱食區輪流供應中式、西式、印度等多國美饌、即煎鐵板燒及精選天婦羅等時令美食。

逢星期日，咖啡廳更會化身為充滿歡樂的兒童早午餐天地，非常適合共度溫馨的親子時光。餐廳特設兒童自助餐區，供應瑪格麗特薄餅、法式薯條、麥樂雞塊及炸熱狗等小朋友最愛的美食。場內更準備了兒童印水貼紙及填色遊戲等趣味活動，為家庭打造充滿童趣的週末回憶。

尖沙咀凱悅酒店自助餐優惠詳情

地址：香港尖沙咀河內道18號

預訂期（優惠期）：2026年7月8日 12:00 至 7月14日 23:59

適用用餐日期：2026年7月9日 至 8月31日

預訂網站：>>按此<<

自助晚餐優惠（供應時間：18:00–22:00）

買二送二：星期一至四 $1,796/4位（平均$449/位）；星期五至日 $1,988/4位（平均$497/位）

2大2小同行（送2位3-12歲兒童）：星期一至四 $1,272/4位（平均$318/位）；星期五至日 $1,408/4位（平均$352/位）

成人低至65折：星期一至四 $1,122/2位（平均$561/位）；星期五至日 $1,242/2位（平均$621/位）

自助午餐優惠（供應時間：星期六及公眾假期 12:00–14:30）

買二送二：4人同行 $1,316/4位（平均$329/位）

低至8折：成人 $494/位，兒童$241/位

週日早午餐優惠（供應時間：星期日 12:00–14:30）