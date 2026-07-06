逸東酒店自助餐第2位$77！人均$439起任食生蠔/蟹腳/西班海鮮飯 附預訂網址

香港逸東酒店普慶餐廳以豐富的海鮮自助餐聞名，加上其環境舒適、菜式多樣，一直以來深受食客喜愛。最近，普慶餐廳自助餐推出快閃優惠，明日（7日）晚上9時經Klook平台預訂西班牙美食市集主題自助晚餐，即可享第2位$77或買一送一優惠，人均低至$439起任食生蠔、蟹腳、麵包蟹等海鮮，以及多款特色西班牙菜式，即睇下文了解詳情！

普慶餐廳自助餐第2位$77！任食生蠔、蟹腳、麵包蟹

普慶餐廳近日以巴塞隆拿著名La Boqueria市集為設計靈感，打造「西班牙美食市集」主題自助餐。食客可穿梭於色彩繽紛的美食攤檔間，感受熱鬧市集氛圍，展開一場舌尖上的西班牙探索之旅。

是次自助餐供應多款新鮮海鮮，包括：新鮮生蠔、蟹腳及麵包蟹。與此同時，熱食區推出多款傳統西班牙菜式，每位客人可享有藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾一客，肉質鮮嫩，搭配特製醬汁帶來濃郁風味；烤乳豬外脆內嫩，皮脆肉香；西班牙海鮮飯米粒飽滿，融入豐富海鮮及香料，香氣誘人，以及各式西班牙小菜冷熱拼盤，選擇多樣。

至於甜品方面，甜點設有一系列地道西班牙甜點，必試巴斯克芝士蛋糕，口感細膩；還有經典甜點Piononos，海綿蛋糕經肉桂糖漿浸泡，口感鬆軟帶肉桂香，頂層鋪上略帶焦香的忌廉，充滿豐富層次。其他特色甜點還有西班牙炸油條（Churros）、加泰羅尼亞焦糖奶凍（Crema Catalana）、西班牙香橙蛋糕、波多黎各椰子布丁 Tembleque等，為西班牙美食之旅畫上完美句號。

逸東酒店快閃優惠 人均$439起＞＞按此預訂＜＜

逸東酒店普慶餐廳最近與Klook合作推出快閃優惠，7月7日晚上9時經Klook平台預訂，即可享有第二位$77優惠，人均只需$439起（$878起/2位，原價$1,602/2位）；同步推出買一送一優惠，人均$459起（$918起/2位；原價$1,602），性價比極高，不可錯過！

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