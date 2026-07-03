佐敦人氣火鍋「香江花月」餐牌升級 人均$299嘆盡潮汕牛+海鮮套餐

充滿舊香港情懷的人氣打卡餐廳「香江花月」，以復古裝潢及優質火鍋配料深受食客歡迎，絕對是好友與家庭聚餐的首選。近日，餐廳推出期間限定火鍋優惠，全方位升級餐牌，人均只需$299起即可享用天下無「雙」二人套餐，一次過品嚐精選潮汕牛、游水海蝦等豐富食材，性價比極高！

佐敦人氣火鍋「香江花月」人均$299嘆盡潮汕牛+海鮮套餐

「香江花月」今季將經典廣東歌元素巧妙融入餐飲體驗之中，推出兩款全新火鍋套餐。今次升級的最大亮點在於全新登場的「潮汕牛系列」，餐廳精選了五大經典部位，包括肉味鮮甜細緻的匙柄、爽脆彈牙的五花趾，以及油脂香氣豐富的肥胼等，為牛肉愛好者展現獨特且豐富的口感層次。

除了優質牛肉，套餐更匯聚了人氣必食的中山脆骨腩、每日新鮮手工製作的丸餃，以及農場走地雞，將海陸鮮味完美結合。若選擇四人套餐，食客更可品嚐「牛仔本色」或「龍鳳鬥肉場」等豐盛肉類拼盤，份量十足，為味蕾帶來極致享受。

自選特色養生火鍋湯底 滋補清甜

湯底方面同樣帶來了全新配搭，餐廳新增了「儷影雙雙」及「三角誌」火鍋組合，讓食客可以一次過享受兩至三款不同風味的湯底。所有湯底皆堅持每日悉心熬製超過兩小時，將優質食材的天然鮮味徹底釋放，帶來純粹而不油膩的火鍋體驗。

特色湯底選擇涵蓋了清甜濃郁的蜜瓜螺頭雞腳湯（爵士湯），這款湯底加入了新鮮蜜瓜與嚴選響螺熬製，果香與海產鮮味交織；另外亦有散發淡淡優雅花香的日本牛乳玫瑰鍋，以及主打滋陰潤肺的金銀菜白肺鍋。此外，食客更可加配造型趣味十足的「抱抱無尾熊」檸檬茶等打卡特飲，帶來視覺與味覺的雙重滿足。

香江花月火鍋優惠詳情