屯門連鎖酒家推晚市5選1優惠！ 推$68燒鵝皇、脆皮皇子豬 海鮮小菜低至$38

位於屯門蝴蝶廣場的「采蝶海鮮酒家」，一直以用料新鮮及高性價比的傳統粵菜深受區內外食客歡迎，是親朋好友聚餐的熱門勝地。近日餐廳強勢推出極具吸引力的「超值晚市5選1」優惠，大派街坊福利。食客可以超低價品嚐五款人氣招牌菜，當中必食推介絕對是低至$38的清蒸沙巴龍躉斑，性價比極高，絕對是不容錯過的屯門區美食推廣！

屯門采蝶海鮮酒家 5選1招牌菜 燒鵝、乳豬低至$68

推廣！ 屯門采蝶海鮮酒家 5選1招牌菜 燒鵝、乳豬低至$68

海港酒家旗下，位於屯門的采蝶海鮮酒家推出的晚市優惠誠意十足，五款精選菜式均是點擊率極高的招牌佳餚。首推「招牌燒鵝皇」或「鴻運脆皮皇子豬」（兩款均只需$68）。前者的燒鵝皮脆肉嫩，油脂甘香，配合秘製醬汁份外惹味；後者則外皮酥脆，肉質鬆軟，是極具水準的宴客之選。

$38起食齊海上鮮！龍躉斑、蒸扇貝任君選擇

此外，若想品嚐清淡一點的滋潤湯水，不妨選擇「白玉海皇冬瓜盅」（優惠價$68），大廚用上豐富的海鮮配料如鮮蝦及帶子燉煮，湯頭清甜解暑，十分適合消暑解渴。愛吃優質海鮮的朋友亦可挑選「清蒸沙巴龍躉斑」（優惠價$38），廚師以精準火候保留了魚肉的鮮甜嫩滑，配上特製蒸魚豉油，令人食指大動。

「蒜蓉粉絲蒸扇貝」（優惠價$48，一份6隻），濃郁的蒜香與鮮甜的扇貝完美結合，底部的粉絲吸滿海鮮精華，惹味非常。無論是家庭做節還是朋友飯局，這五款佳餚都能滿足不同食客的胃口。

屯門采蝶海鮮酒家優惠詳情:

地址： 新界屯門湖翠路1號蝴蝶廣場3樓R301號舖

訂座熱線： 3516 8200

供應時段： 星期一至五晚市時段供應（星期六、日及公眾假期除外）

條款及細則

優惠只限星期一至五晚市時段供應（星期六、日及假日除外）。

只限堂食，另需收取茶芥及加一服務費。

此優惠不可與套餐或其他手機應用程式（APP）優惠同時使用。

優惠每枱限點一次。

食品更改或停售恕不另行通知，售完即止。所有圖片只供參考，須受官方條款約束。

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