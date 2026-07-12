尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」

尖沙咀高級商場The ONE內的多間中式酒樓，近日罕有地掀起一場點心「劈價戰」。場內三間酒樓不約而同地推出超平價優惠，多款手工製點心價格低至$7起便可以品嚐，更於平日及假日劃一收費，為食客提供了極具性價比的飲茶選擇。

1. 稻香旗下「潮．囍薈」 15款點心劃一價$7起

尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香旗下「潮．囍薈」 15款點心劃一價$7起

稻香集團旗下的「潮．囍薈」去年起推出「時光倒流價」點心，於每日早上10時30分至下午3時供應。酒樓精選逾15款人氣之選，並視乎款式以$7、$8及$9三個價位劃一發售，當中包括香滑奶黃包、蘿蔔糕、芋頭糕、潮州粉果、排骨陳村粉等。不少食客都大讚點心性價比高，品質「絕對對得住價錢」。

潮．囍薈

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 12樓

電話：8300 8050

2. 尖沙咀「凱薈」 手工點心$7起 另設茶市7折優惠

尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！尖沙咀「凱薈」 手工點心$7起 另設茶市7折優惠

位於尖沙咀The ONE 17樓的「凱薈」同樣推出極具性價比的點心優惠，以均一價$7起發售多款精緻手工點心，款式包括香煎蘿蔔糕、金勾鹹水角、山竹牛肉球及香茜牛肉腸等。此外，酒樓更配合多項時段折扣以增強競爭力，逢星期一至五，午市時段可享8折，下午茶時段低至7折；至於星期六、日及公眾假期，午市及下午茶亦分別提供9折及8折優惠。

凱薈

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓

電話：2116 3867

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3. 「煌府婚宴專門店」$7起歎馬拉糕/叉燒酥/紅油抄手

尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！「煌府婚宴專門店」$7起歎馬拉糕/叉燒酥/紅油抄手

適逢開業20周年，「煌府婚宴專門店」近日亦宣布加入戰團，推出限時特價點心優惠，於星期一至日早市至茶市供應。是次優惠同樣設立$7、$8及$9的價格分區，供應如招牌馬拉糕、鯪魚球、叉燒酥、紅油抄手、紅棗糕等，所有點心均經驗豐富的師傅手工即製，保證熱騰騰上桌。

煌府婚宴專門店

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 13樓

電話：2180 6178

資料來源：稻香集團、煌府Fans Club、凱薈 Eternity