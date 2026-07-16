大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地

本港再有連鎖酒樓分店宣佈結業！位於大角咀新九龍廣場的「稻香.茶居」已於昨日（15日）正式拉下帷幕。該店開業短短6年便告別街坊，雖然店方表示因租約期滿而停業，但在網上討論區卻引發熱議。不少大角咀街坊對此感到婉惜，認為痛失一個飲茶聚腳地。

大角咀「稻香.茶居」開業6年宣佈租約期滿結業 曾推多項優惠救市

位於大角咀新九龍廣場的「稻香.茶居」，已於昨日（15日）結業。 （網上圖片）

區內街坊又少了一個飲茶聚腳地。 （網上圖片）

根據「稻香.茶居」早前於店外貼出的告示，該大角咀分店因「租約期滿」，營業至7月15日晚上9時便正式結業。店方在告示中寫道「萬分感謝顧客多年支持」，並呼籲食客日後移步至旺角雅蘭中心的稻香分店繼續光顧。

回顧歷史，該位於新九龍廣場1樓的舖位前身同樣是酒樓，2020年9月稻香以全新形象於上址開幕。店內除了供應傳統點心、晚市小菜及火鍋外，更設有麻雀耍樂套餐。為吸引客源，該店近日亦積極推出多項點心優惠，包括7.7折折扣，以及特定時段「按小點收費」等，可惜最終仍難逃結業命運。

長者痛失聚腳地 原址或不再經營食肆

對於酒樓結業，似乎對不少區內居民造成影響。有網民慨嘆，該店一向是「阿婆阿伯的恩物」，如今結業令區內長者少了一個飲茶聚腳的好去處。有消息透露，業主在收回舖位後計劃重新改劃空間間隔，日後未必會再出租予食肆經營，大角咀的街坊未來或許要另覓品茗場所。



圖片及資料來源：大角咀人和事



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