旺區酒樓都劈價！銅鑼灣利舞臺連鎖酒家推半價早茶＋下午茶 特定點心、小菜星期一至日都減

近年連鎖酒家競爭激烈，劈價促銷一波接一波，最近不少傳統工商、旅遊旺區的分店也加入減價戰！位於銅鑼灣利舞臺的海港薈，最近亦推出高達5折的點心推廣，顧客凡於特定早茶或下午茶時段惠顧，即可享特定點心及小菜實價半價，讓大家以平民價錢品嚐高級中菜廳的星級滋味！

銅鑼灣利舞臺海港薈早茶、下午茶 指定點心、小菜實價5折

銅鑼灣利舞臺海港薈早茶、下午茶 指定點心、小菜實價5折

位於銅鑼灣黃金地段的海港薈．利舞臺店，不但交通四通八達，其餐廳環境亦十分舒適寬敞，裝潢雅緻，非常適合家人朋友相聚或假日小憩。這次推出的「實價5折優惠」更是誠意十足，食客可以半價品嚐多款經典傳統粵式點心，例如晶瑩剔透且蝦肉爽口的鮮蝦餃、足料飽滿的蟹籽燒賣，以及各款即叫即蒸、熱辣辣出爐的特色美點。

除了精緻點心之外，特定的小菜同樣享有半價折扣優惠，完美配搭各式茗茶。無論是想要一盅兩件感受地道香港飲茶文化，還是與好友共享豐盛午餐，這個優惠都能滿足不同食客的口味與需求。

平日都有優惠！適用於早茶及下午茶時段

為了迎合不同顧客用餐習慣，海港薈的半價優惠適用於星期一至星期日，為平日區內的上班族或週末前往銅鑼灣逛街購物的消費者，提供了極高的餐飲性價比。

而且，半價更特別分設了兩個時段。習慣早起的食客，可以選擇在上午9時至中午12時期間入座，享受一個悠閒的早茶時光，為新的一天注入活力；而喜歡晏起或想要享受午後寧靜的人士，則可於下午2時至3時30分期間惠顧下午茶。在物價高漲的銅鑼灣鬧市區，該店的茶芥收費依然維持在每位$14的親民水平，無疑大幅減輕了消費者的荷包負擔。

海港薈利舞臺5折優惠詳情

地址： 銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場22樓

電話： 2110 2068

優惠適用日子： 星期一至星期日（公眾假期及節日除外）

早茶優惠時段： 上午 9:00 至中午 12:00（特定早茶點心紙實價 5 折；須於中午 12 點前結賬）

下午茶優惠時段： 下午 2:00 至下午 3:30（特定下午茶精選實價 5 折；須於下午 2 點後入座）

茶芥費用： 每位只需 $14

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