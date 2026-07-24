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$99冬瓜盅二人餐回歸！配兩款小菜+叉燒 $10起升級蒸魚/醬油雞

飲食
更新時間：12:06 2026-07-24 HKT
發佈時間：12:06 2026-07-24 HKT

炎熱高溫的天氣下，最適合享用一道清熱降火的滋潤佳餚。連鎖快餐店大家樂推出極致消暑的「冬瓜盅二人餐」。食客只需以$99激抵價，即可歎盡原個冬瓜盅，更包含兩款小菜、蜜汁叉燒及白飯，絕對是晚飯平價首選！

大家樂冬瓜盅二人餐優惠 $99配兩款小菜及叉燒

大家樂冬瓜盅二人餐優惠 $99配兩款小菜及叉燒
大家樂冬瓜盅二人餐優惠 $99配兩款小菜及叉燒

大家樂由即日起至7月29日（三）推出的「冬瓜盅二人餐」，主打原個上陣的足料冬瓜盅。餐廳選用新鮮且肉厚多汁的優質冬瓜，並加入多款豐富食材，精心慢火熬製。冬瓜的清甜與高湯完美融合，湯汁盡收各款食材精華，味道鮮甜濃郁而不膩，每一口都是真材實料，絕對是解渴消暑、滋陰養顏的湯水首選。

自選兩款小菜 $10起升級蒸魚/醬油雞

除了足料靚湯，這個超值套餐更附送一碟大家樂的招牌蜜汁叉燒。叉燒經過秘製醬汁醃製及烤焗，表面帶有微焦蜜香，肉質軟腍入味，肥瘦均勻。此外，食客還可以在多款鑊氣十足的即炒小菜中自由任選兩款，例如菠蘿咕嚕肉、滑蛋粟米魚塊等，每一款都非常適合用來拌飯。

若想享受更豐盛的海鮮滋味，食客只需額外加$10，即可將其中一款小菜升級轉配為原條豉汁蒸魚；或以$15轉配為香烤醬油雞，完美照顧不同口味需求，讓食客在下班後能以平民價格享受一頓大滿足的晚餐。

大家樂冬瓜盅二人餐優惠

  • 優惠期限：即日起至7月29日（三）
  • 供應時間：僅限晚市時段供應
  • 條款及細則：
    • 本優惠適用於全港大部份大家樂分店（部份特定分店除外）。
    • 餐牌內容或自選小菜款式會因應當日食材供應情況而有所調整。
    • 此項餐飲推廣不可與其他優惠、折扣或現金券同時使用。
    • 如有任何爭議，大家樂保留最終決定權。

同場加映：牛頭角街坊酒樓外賣斬料優惠！$50歎原隻豉油雞 每日10:30am起供應

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