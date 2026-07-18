大家樂優惠｜港鐵沿線送現金券！50個據點掃碼即賞+迎新送$50+限時$1飲品

本地連鎖快餐品牌大家樂一直以多元化的地道港式美食及親民價格深受香港消費者歡迎，其會員計劃 Club 100 更是精明食客必備。近日大家樂推出「搶賞要有」推廣活動，帶來全城熱搶優惠！除了超震撼的限時 $1 人氣飲品及手機點餐送 $10 現金券外，更首創港鐵沿線掃碼大派驚喜現金券，讓市民隨時隨地賺取高性價比餐飲獎賞！

大家樂推「搶賞要有」優惠！港鐵沿線50據點掃碼即贏現金券

是次大家樂打破傳統，將線上優惠與線下生活軌跡完美結合，推出嶄新的互動體驗。由明日起，品牌將於全港多個港鐵站沿線設置約 50 個活動專屬海報。市民在上班通勤、放工回家或是假日逛街的途中，只需打開大家樂的手機應用程式（APP），掃描海報上的活動二維碼（QR Code），即有機會解鎖不同面額的電子現金券。

大家樂Club 100會員迎新派$50！會員尊享$1飲品及買一送一

除了全城的掃碼尋寶活動，Club 100 會員更可持續享有多重日常消費禮遇。於推廣期內，食客可以極致優惠價 $1 換購指定人氣飲品，例如香濃幼滑的港式奶茶或清涼解渴的特飲。此外，會員每星期首次於餐廳惠顧，即可獲贈總值 $10 的手機點餐現金券，鼓勵大眾體驗便捷的數碼點餐服務；而「開心星期二」更會推出驚喜的買一送一優惠，與親朋好友分享美食就最適合不過。會員每週消費更可賺取高達 $15 的「樂賞錢」及「樂賞分」，自由換購心水餐飲獎賞。尚未入會的市民現時登記成為新會員，更可即時獲贈總值超過 $50 的迎新餐飲優惠券，絕對是加入 Club 100 的最佳時機。

大家樂Club 100「搶賞要有」推廣優惠詳情一覽

提供優惠之餐廳： 大家樂 (Café de Coral)

優惠活動名稱： Club 100「搶賞要有」推廣活動

活動優惠及玩法詳情： 港鐵尋寶大賞： 於港鐵沿線約 50 個指定據點尋找活動海報，使用大家樂 APP 掃描 QR Code，即有機會獲得不同面額現金券（獎賞數量有限，先到先得。每位會員於推廣期內最多可領取兩張相同面額的優惠券）。 限時激賞禮遇： 專享 $1 人氣飲品優惠。 手機點餐獎賞： 每週首次惠顧即送總值 $10 手機點餐現金券。 逢星期二優惠： 尊享「開心星期二」指定食品買一送一。 會員積分獎賞： 每週消費可賺取高達 $15 「樂賞錢」及「樂賞分」。 迎新專屬禮遇： 新登記 Club 100 會員可即時獲贈總值超過 $50 之迎新餐飲現金券。

參與方法： 下載大家樂APP及並免費登記成為 Club 100 會員。

條款及細則： 優惠受相關條款及細則約束，優惠券數量有限，換完即止。活動內容及條款如有更改，恕不另行通知。請參閱大家樂官方應用程式內的最新公佈為準。

資料來源：大家樂 Café de Coral

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