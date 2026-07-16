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八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 

生活百科
更新時間：16:25 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:25 2026-07-16 HKT

八達通回贈優惠｜炎炎夏日，不少人喜歡留在家中享受電子娛樂。為了讓一眾機迷及 Google Play 平台用戶以更抵價錢盡情消費，八達通銀包現推出限時推廣優惠。只需於推廣期內，在 Google Play 平台單一消費滿指定金額，即賺 HK$20 回贈，不論是購買遊戲虛擬道具還是訂閱影音服務，都能享受折上折的驚喜！

八達通銀包付款 輕鬆暢玩Google Play手遊

八達通銀包推出限時推廣優惠，只需於推廣期內，在 Google Play 平台單一消費滿指定金額，即賺 HK$20 回贈。
八達通銀包推出限時推廣優惠，只需於推廣期內，在 Google Play 平台單一消費滿指定金額，即賺 HK$20 回贈。

隨著科技發展，大眾對高質素數碼娛樂的需求與日俱增。在琳琅滿目的 Google Play 商店中，消費者可以發掘到各式各樣的精彩內容。例如在熱門的角色扮演手機遊戲中，玩家經常需要透過「課金」購買限定的虛擬抽卡道具、稀有角色造型或是解鎖特殊關卡；同時，各類提供最新電影及劇集的影視串流應用程式，亦需要用戶訂閱以獲得無廣告的頂級視聽享受。

為迎合這股龐大的電子消費趨勢，八達通銀包提供了極為便利的解決方案。消費者現在可以直接使用八達通銀包在 Google Play 上輕鬆進行付款，整個交易過程流暢安全，從此無需再花時間摸索其他繁瑣的付款方式或綁定多張信用卡。這項電子支付服務不僅大大提升了結賬效率，更為數碼生活增添了不少便利。

領取優惠教學 簡單2步賺回贈

準備參與活動的用戶，首先需將個人帳戶升級至「八達通銀包 Plus」或已認證的「八達通銀包 Pro」，以符合獲取獎賞的資格，其後只需簡單２步，即有機會獲得獎賞：

  1. 立即網上登記： 消費者必須在進行任何合資格交易前，前往官方推廣登記網頁填妥個人資料，並成功登記合資格的八達通銀包號碼 >>按此登記<<

  2. 平台網上消費： 成功登記後，只需於 Google Play 使用已登記的八達通銀包進行單一網上消費滿 HK$200 或以上，即可獲贈 HK$20 的八達通銀包增值額回贈。

  • 推廣優惠期： 2026年7月16日至2026年8月31日

  • 獎賞名額有限，將根據合資格八達通銀包首 10,000 筆交易的消費時間，按先到先得的原則發放，送完即止。

  • 注意事項： 每位合資格的參加者於整個推廣期內，最多只可享用推廣優惠一次。此外，任何最終被取消、退款或退回的交易，均不會被計算為合資格交易。

 

同場加映：八達通11大快閃優惠！惠康超市減$15/美心中菜減$50/跨境直通巴減$10 簡單2步即領券

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