Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八達通11大快閃優惠！惠康超市減$15/美心中菜減$50/跨境直通巴減$10 簡單2步即領券

生活百科
更新時間：15:05 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:05 2026-07-15 HKT

八達通優惠｜為慶祝全新「嘟嘟賞」獎賞平台正式推出，八達通限時推出快閃優惠，用戶只需按指示將常用八達通連結，即可領取餐廳及零售店優惠券，而首輪活動包括惠康超市、美心中菜、環島中港通、太興等11大連鎖品牌，不論是家庭主婦日常入貨，還是準備北上旅遊出行，都能享有折扣。

限時4日！八達通「嘟嘟賞」11大快閃優惠 惠康/美心中菜/環島中港通

奇華餅家 正價產品滿額減$20

八達通「嘟嘟賞」第1輪快閃優惠於即日起至7月18日（六）推出，重點優惠涵蓋多個大型連鎖品牌，包括惠康超級市場減$15、太興及美心中菜的晚市堂食折扣，以及環島中港通的跨境巴士車票立減，全面照顧用戶生活所需。

1. 惠康超級市場 八達通付款滿額即減$15

顧客於推廣期內，在惠康消費滿$120或以上，即減$15。這絕對是為家居添置零食、水果或日常糧油雜貨的最佳時機。

2. 美心中菜 5大品牌晚市享$50折扣

八達通聯乘美心中菜推出$50晚市電子優惠券。於全綫潮江春、潮庭、北京樓、美中鴨子及城中鴨子惠顧晚市堂食消費滿$250，即可享$50折扣優惠，適合與親朋好友品嚐馳名烤鴨與精緻點心。

3. 太興 晚市堂食減$10

人氣連鎖餐廳太興推出晚市堂食$10優惠券。只要晚市堂食惠顧滿$100或以上，即可作$10使用。下班後想品嚐馳名冰鎮奶茶或招牌燒味，絕對更加划算。

4. 環島中港通 跨境巴士車票專享$10減免

為方便經常往返內地的旅客，憑八達通於香港指定門市購買環島中港通跨境巴士成人車票，即減$10優惠。為跨境商務及休閒旅客提供更實惠的出行選擇。

5. 大生生活超市 特大湖北雞蛋特價$15

大生生活超市推出震撼價優惠，於全線分店可以$30購買兩盒「湖北特大無激素雞蛋(15隻裝)」，平均每盒只需$15，為全家人提供健康又優質的蛋白質來源。

6. FRESH新鮮生活 / 本灣水產 餃子買一送一

憑券購買指定Pulmuone圍木園餃子（例如圍木園正宗豬肉鮮餃子400克、豬肉餡芹菜鮮餃子400克等）可享買一送一優惠。優惠只適用於中央收銀處付款，是快速解決一餐的美味之選。

7. Oliver's Super Sandwiches 滿額送雞翼

於上午11時後，任何惠顧滿$50（不包括包裝食品），即可免費獲贈檸檬蜜糖雞翼兩隻（價值$24）。在享受英式三文治及意粉之餘，增添一份滋味小食。

8. 鴻福堂 健康滋補湯飲滿$200減$20

憑電子優惠券到鴻福堂全線分店，購物滿$200或以上，即可享$20折扣優惠。注重養生的朋友，不妨趁機選購龜苓膏、無添加健康飲品及滋潤湯水。

9. 米線陣 人氣湯米線滿$70減$5

米線陣推出$5減免優惠，上午11時後堂食或外賣惠顧滿$70，即減$5。無論是豐富的午餐或是晚餐，熱騰騰的皇牌番茄湯米線都能滿足消費者的胃口。

10. 龍豐集團 全線產品滿$229減$10

顧客於全線龍豐消費滿$229即減$10。優惠適用於所有產品，讓大眾以更抵價格搜羅各國美妝護膚、保健品及個人護理用品。

11. 奇華餅家 傳統餅食減$20

選購奇華現貨產品正價滿$100或以上即減$20。不論是買經典老婆餅、香脆雞蛋卷，還是準備其他精緻送禮佳品，都極具性價比。

簡單2步開通八達通「嘟嘟賞」 領取快閃優惠券

想要盡享上述豐富的八達通折扣，用戶只需前往活動主頁點擊相關連結，即可輕鬆領券。首次使用的朋友，需跟從以下兩個簡單步驟，即可馬上啟動並連結八達通：

  1. 點選「嘟嘟賞」 > 「立即連結」以選擇需要連結的八達通。
  2. 揀選你最常用的八達通 > 接受條款及細則 > 點選「確認」。

資料來源：八達通 Octopus

同場加映：嘟八達通贏走Tesla Model Y L！消費滿$100即抽 迎新再賺高達$250回贈

最Hit
DSE放榜2026狀元名單．持續更新
01:15
DSE放榜2026︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 沙田崇真首位狀元：中一成績下游 成功反彈
社會
4小時前
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
9小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
6小時前
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
DSE放榜2026︱盤點歷年DSE狀元「產地」 1學校曾誕27位狀元 邊間學校連續9年出狀元？
教育新聞
4小時前
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
港大生物醫學院講師Michael Manio離世 曾主持遺體捐贈日服務社區 逝前3日仍開直播教中風知識
醫生教室
23小時前
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學首誕狀元劉子恬。(小圖)左為校長陳偉佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王錦輝中小學首名狀元劉子湉曾跳級 冀入中大讀腦神經科學
教育新聞
2小時前
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫
教育新聞
4小時前
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-14 10:43 HKT
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
5小時前
DSE放榜2026｜皇仁書院超級狀元吳家穎 鼓勵善用AI輔助溫習 打算入讀港大醫學院
01:50
DSE放榜2026｜皇仁書院超級狀元吳家穎 鼓勵善用AI輔助溫習 打算入讀港大醫學院
教育新聞
3小時前