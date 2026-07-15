八達通11大快閃優惠！惠康超市減$15/美心中菜減$50/跨境直通巴減$10 簡單2步即領券

八達通優惠｜為慶祝全新「嘟嘟賞」獎賞平台正式推出，八達通限時推出快閃優惠，用戶只需按指示將常用八達通連結，即可領取餐廳及零售店優惠券，而首輪活動包括惠康超市、美心中菜、環島中港通、太興等11大連鎖品牌，不論是家庭主婦日常入貨，還是準備北上旅遊出行，都能享有折扣。

限時4日！八達通「嘟嘟賞」11大快閃優惠 惠康/美心中菜/環島中港通

奇華餅家 正價產品滿額減$20

八達通「嘟嘟賞」第1輪快閃優惠於即日起至7月18日（六）推出，重點優惠涵蓋多個大型連鎖品牌，包括惠康超級市場減$15、太興及美心中菜的晚市堂食折扣，以及環島中港通的跨境巴士車票立減，全面照顧用戶生活所需。

1. 惠康超級市場 八達通付款滿額即減$15

顧客於推廣期內，在惠康消費滿$120或以上，即減$15。這絕對是為家居添置零食、水果或日常糧油雜貨的最佳時機。

2. 美心中菜 5大品牌晚市享$50折扣

八達通聯乘美心中菜推出$50晚市電子優惠券。於全綫潮江春、潮庭、北京樓、美中鴨子及城中鴨子惠顧晚市堂食消費滿$250，即可享$50折扣優惠，適合與親朋好友品嚐馳名烤鴨與精緻點心。

3. 太興 晚市堂食減$10

人氣連鎖餐廳太興推出晚市堂食$10優惠券。只要晚市堂食惠顧滿$100或以上，即可作$10使用。下班後想品嚐馳名冰鎮奶茶或招牌燒味，絕對更加划算。

4. 環島中港通 跨境巴士車票專享$10減免

為方便經常往返內地的旅客，憑八達通於香港指定門市購買環島中港通跨境巴士成人車票，即減$10優惠。為跨境商務及休閒旅客提供更實惠的出行選擇。

5. 大生生活超市 特大湖北雞蛋特價$15

大生生活超市推出震撼價優惠，於全線分店可以$30購買兩盒「湖北特大無激素雞蛋(15隻裝)」，平均每盒只需$15，為全家人提供健康又優質的蛋白質來源。

6. FRESH新鮮生活 / 本灣水產 餃子買一送一

憑券購買指定Pulmuone圍木園餃子（例如圍木園正宗豬肉鮮餃子400克、豬肉餡芹菜鮮餃子400克等）可享買一送一優惠。優惠只適用於中央收銀處付款，是快速解決一餐的美味之選。

7. Oliver's Super Sandwiches 滿額送雞翼

於上午11時後，任何惠顧滿$50（不包括包裝食品），即可免費獲贈檸檬蜜糖雞翼兩隻（價值$24）。在享受英式三文治及意粉之餘，增添一份滋味小食。

8. 鴻福堂 健康滋補湯飲滿$200減$20

憑電子優惠券到鴻福堂全線分店，購物滿$200或以上，即可享$20折扣優惠。注重養生的朋友，不妨趁機選購龜苓膏、無添加健康飲品及滋潤湯水。

9. 米線陣 人氣湯米線滿$70減$5

米線陣推出$5減免優惠，上午11時後堂食或外賣惠顧滿$70，即減$5。無論是豐富的午餐或是晚餐，熱騰騰的皇牌番茄湯米線都能滿足消費者的胃口。

10. 龍豐集團 全線產品滿$229減$10

顧客於全線龍豐消費滿$229即減$10。優惠適用於所有產品，讓大眾以更抵價格搜羅各國美妝護膚、保健品及個人護理用品。

11. 奇華餅家 傳統餅食減$20

選購奇華現貨產品正價滿$100或以上即減$20。不論是買經典老婆餅、香脆雞蛋卷，還是準備其他精緻送禮佳品，都極具性價比。

簡單2步開通八達通「嘟嘟賞」 領取快閃優惠券

想要盡享上述豐富的八達通折扣，用戶只需前往活動主頁點擊相關連結，即可輕鬆領券。首次使用的朋友，需跟從以下兩個簡單步驟，即可馬上啟動並連結八達通：

點選「嘟嘟賞」 > 「立即連結」以選擇需要連結的八達通。 揀選你最常用的八達通 > 接受條款及細則 > 點選「確認」。

資料來源：八達通 Octopus