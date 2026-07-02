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嘟八達通贏走Tesla Model Y L！消費滿$100即抽 迎新再賺高達$250回贈

生活百科
更新時間：12:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-02 HKT

八達通抽Tesla｜八達通以便捷的支付體驗涵蓋交通與龐大零售網絡，是港人日常生活中不可或缺的理財與消費工具。近日，八達通更推出大抽獎活動，參與者只需完成指定任務即有機會贏取全新六座版Tesla電動車，新客戶更可享合共高達$250的迎新獎賞，絕對不容錯過！

八達通大抽獎！消費滿$100即抽Tesla Model Y L

八達通大抽獎！消費滿$100即抽Tesla Model Y L
八達通大抽獎！消費滿$100即抽Tesla Model Y L

由即日起至2026年9月7日，手機八達通用戶只要在八達通網站完成簡單資料登記，並使用該已登記的手機八達通作日常消費，單次簽賬滿$100即可獲得一次抽獎機會，贏取全新Tesla電動車（稅前車價 $300,920）。抽獎次數更不設上限，多買多抽，中獎機率自然大大提升。

Tesla Model Y L Premium全輪驅動版電動車，配備了創新的三排六座設計，車廂空間大幅提升，是極受市場矚目的熱賣車款。不論是應付日常城市穿梭、週末家庭郊遊，甚至是跨城長途旅行，這部全能座駕都能提供舒適且寬敞的乘搭體驗。得獎幸運兒將由電腦系統隨機抽出，並會透過電子郵件收到專屬的得獎通知。

迎新再賺高達$250回贈 

除了豐富的終極大獎外，尚未開通手機八達通服務的市民，只需於推廣期內成功加入指定平台的手機八達通（包括Apple Watch、Android、Huawei Pay等），並進行一次$100或以上的交易，即可輕鬆賺取$150八達通增值額。此外，若新客戶首次透過信用卡或轉數快（FPS）申請並啟動自動增值服務，並將金額定為$500或$1,000，即可額外獲贈$100增值額，以及額外抽獎機會。

手機八達通大抽獎及迎新優惠詳情一覽

  • 推廣期限： 即日起至2026年9月7日
  • 大抽獎日期：2026年9月22日
  • 結果公佈：
    • 2026年9月24日（八達通網站）
    • 2026年9月25日（星島日報及英文虎報）
  • 條款細則：得獎者須於2026年11月6日下午5時前親臨八達通辦公室領獎；因領取禮品而衍生之汽車首次登記稅、牌費及保險等相關費用均由得獎者自理。

資料來源：八達通 Octopus

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