一粥麵限時斬料優惠！外賣自取滷水鵝$99＋紅燒原隻豬手$38

連鎖中式快餐品牌「一粥麵」一直以提供地道港式粥麵及風味小菜聞名，憑藉大眾化的價錢和豐富的選擇，多年來深受廣大消費者和家庭客歡迎。踏入七月，一粥麵宣佈為食客帶來震撼的限時外賣自取著數優惠，精選菜式包括低至四折的半隻招牌滷水鵝，為大眾帶來性價比極高的加餸好選擇，吸引讀者把握機會品嚐平靚正的滋味美食！

一粥麵限時斬料優惠！$99/半隻招牌滷水鵝肉質 軟腍入味

一粥麵限時斬料優惠！$99/半隻招牌滷水鵝肉質 軟腍入味

在今次一粥麵推出的重磅外賣優惠中，最矚目的焦點必定是「半隻滷水鵝（包斬）」。原價高達$264的半隻滷水鵝，於推廣期內以超值震撼價$99發售。這款人氣滷水鵝以餐廳秘製的濃郁滷水汁精心熬煮烹調，確保鵝肉完美吸收醬汁精華。其肉質保持軟腍而不嚡口，每一口都散發著誘人且香濃的滷水香氣。

$38惹味紅燒原隻豬手膠質豐富口感佳

除了大受歡迎的滷水鵝之外，顧客亦可選擇另一款極具吸引力的「紅燒原隻豬手」。在優惠期間，食客只需$38（原價$58）即可買走這道傳統經典佳餚。原隻豬手經過長時間慢火紅燒燉煮，外皮富含滿滿的膠原蛋白，口感Q彈軟糯；而內部的瘦肉則保持嫩滑不柴，醬汁濃郁惹味，令人回味無窮。

一粥麵7月限時外賣優惠詳情

優惠推廣期限： 7月1日至7月3日

指定優惠時段： 下午4時至6時

優惠菜式及價錢： 半隻滷水鵝（包斬）：優惠價 $99（原價 $264） 紅燒原隻豬手：優惠價 $38（原價 $58） (顧客可任選其一或同時選購)

分店地址查詢： 按此瀏覽一粥麵全線分店位置

條款及細則： 此優惠只限「外賣自取」。 每人限購2份，產品數量有限，售完即止。 請注意，此優惠不適用於自助點餐機或手機點餐，顧客需親臨分店收銀處下單。 此優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院之分店。 此推廣不可與其他優惠同時使用。 圖片只供參考，實際出品以門市為準。



資料來源：一粥麵

延伸閱讀：必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心