必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃

香港人一向鍾情飲茶食點心，今次為大家推介兩間深受食客歡迎、以用料新鮮及正宗粵菜手藝聞名的傳統中菜館——利東酒家及利榮軒。這兩間分別位於油塘及屯門的酒家，即將推出震撼全城的超抵飲食優惠！於7月2日下午3時起，大家可以低至HK$88的破底價，享用長達180分鐘的懷舊點心及片皮鴨放題，每位更尊享矜貴灌湯餃，絕對是週末與親朋戚友大快朵頤的不二之選。

利東酒家・利榮軒$88放題 無限量任食金陵片皮鴨與經典粵式

利東酒家及利榮軒推出震撼優惠，以低至HK$88的破底價享用長達180分鐘的懷舊點心及片皮鴨放題。

這款180分鐘放題的最大賣點，不僅在於極致實惠的價錢，更在於其極具誠意、款式繁多的美食陣容。食客入座後即可無限量任點多款經典粵式點心及風味佳餚。當中必試的重頭戲絕對是招牌「金陵片皮鴨」，廚師將烤鴨烤製至外皮金黃香脆、肉質鮮嫩多汁，配上傳統的熱辣辣薄餅及秘製甜麵醬，口感豐富，令人回味無窮。

除此之外，點心紙上亦有多款即叫即蒸的懷舊點心無限量供應。例如外皮晶瑩剔透且蝦肉彈牙的鮮蝦餃、吸滿鮮甜醬汁的軟綿棉花雞、一咬即香甜爆漿的流沙包，以及口感滑溜的各式腸粉等，應有盡有。除了傳統點心，餐廳更提供多款即叫即炒的鑊氣小菜供食客任點任食，完美滿足不同年齡層食客的口味需求。

每位免費送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃

為了提升整體的性價比與奢華感，讓食客擁有更尊貴的餐飲體驗，利東酒家及利榮軒特別為每位惠顧此快閃放題的客人，免費送上一客足料的「原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃」。這道迎賓菜式用料極為矜貴，將傳統名菜佛跳牆的濃郁精華完美濃縮於巨型灌湯餃之中，再加上一整隻鮮甜彈牙的鮑魚，湯汁鮮甜無比，絕對是這頓豐盛中式饗宴的完美開端。

此外，若想在享用美食之餘體驗更多互動樂趣，食客更可選擇額外付費參與餐廳特別舉辦的「鮑魚燒賣DIY工作坊」（收費為 HK$168/位）。參與者可以親手體驗製作頂級美味點心的過程，非常適合安排作親子活動，或是讓喜愛烹飪的朋友一展身手。

提供優惠之餐廳 ：利東酒家（油塘區）及 利榮軒（屯門區）

優惠活動內容 ：180分鐘懷舊點心及金陵片皮鴨放題

快閃優惠價錢 ：低至 HK$88/位（每位送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃）

特色附加活動 ：鮑魚燒賣DIY工作坊（HK$168/位）

開售日期及時間 ：2026年7月2日 下午 15:00 準時開搶

條款及細則：優惠名額有限，先到先得。詳細的餐廳地址、使用期限及具體條款細則，請參閱預訂平台上的官方說明。

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