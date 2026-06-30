長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐

七一長者優惠｜為慶祝香港回歸29周年及響應推動銀髮經濟的政策，各大商戶及機構於7月1日特別推出一系列長者專屬折扣。《星島頭條》為大家整合了8項專為老友記而設的七一優惠，包括連鎖食肆、旅遊景點、星級酒店自助餐等，只需出示長者咭或樂悠咭，即可享有各項低至五折的豐富禮遇。

8大長者七一優惠！ 長者咭、樂悠咭專享交通/餐飲/景點折扣

今年七一，不少商戶、機構也特別針對銀髮市場推出專享折扣禮遇，讓老友記方便外出消費。這些優惠涵蓋多個範疇，包括8大連鎖快餐、食肆的18元下午茶餐、包點先生和泰昌餅家的71折優惠，同時亦有昂坪360半價來回纜車門票，以及港島海逸君綽酒店的五折自助餐等。

1. 泰昌餅家長者7.1優惠 皇牌蛋撻七一折優惠

泰昌餅家於指定分店推出七一折優惠。凡持有長者咭的長者於7月1日當日惠顧，購買正價皇牌蛋撻或酥皮蛋撻即可享71折優惠，折實後每個只需 $6.4，絕對是超值茶點之選。

2. 包點先生 出示樂悠咭/長者咭即享點心包點71折

包點先生於全線分店推出長者專享優惠。老友記只需於結帳時出示樂悠咭或長者咭，購買任何包類產品滿3件或以上，或購買點心滿兩份，即全單可享71折優惠。

3. 「愛心食肆賞你惠食」計劃 $18享用指定下午茶

第五輪「愛心食肆賞你惠食」計劃將於7月1日正式啟動！成功領取餐飲優惠券的長者，可在7月1日至8月31日期間，憑券以$18優惠價享用大快活、大家樂、太興、美心、麥當勞、銀龍、必勝客及肯德基的指定下午茶餐。

相關報道：政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX

4. 機場快綫 長者半價乘車

7月1日出行好消息！年滿60歲或以上的長者，於當日乘搭機場快綫，即可享半價優惠，讓長者們輕鬆舒適地穿梭市區與機場。

5. 山頂纜車 七一限定長者套票$100

7月1日當天，山頂纜車推出全日85折優惠套票（來回）。長者票折實後只需$100，非常適合一家大細帶同長者上山頂遊玩。

6. 昂坪360 長者來回纜車門票半價

由即日起至2026年8月31日，長者只要透過昂坪360官方網站預訂來回纜車日間門票，即可享半價優惠，低至$97乘坐纜車飽覽大嶼山絕美風景。

7. 港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 長者自助餐低至五折

喜歡食自助餐的長者不能錯過！由2026年7月1日至31日，長者惠顧港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 咖啡廳的自助餐，即可享高達5折優惠，品嚐各式環球美食及豐盛海鮮。

8. 九龍香格里拉 Café Kool 七一限定自助餐65折

九龍香格里拉大酒店的 Café Kool 咖啡廳亦推出了一日限定的超值優惠。於7月1日當天，60歲或以上長者惠顧自助餐，即可尊享原價65折優惠，適合與家人一起度過愉快的假期。