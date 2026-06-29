七一飲茶有著數！28大酒樓優惠 富臨/海港/稻香 點心/燒鵝皇/小菜低至7折

七一酒樓優惠｜為慶祝2026年七一回歸紀念日，香港各大餐飲集團及中式酒樓紛紛推出連串豐富的餐飲優惠，與市民同賀佳節。今年的七一酒樓優惠涵蓋早茶特價點心、午市炒粉麵飯，以至晚市豪華海鮮全包宴，當中包括28個知名連鎖酒家品牌如富臨、陶源及稻香等，是家庭聚餐的划算之選。

28大酒樓七一優惠 富臨/海港/稻香飲茶低至7折

28大酒樓七一優惠 富臨/海港/稻香飲茶低至7折

全港多間酒樓均有推出限定優惠迎接七一回歸紀念日，除了多款招牌菜式71折外，更有稻香全日點心7折、海港燒鵝皇71折、陶源乳鴿71折等優惠。以下為您精選整合全港28間酒樓的七一限定餐飲折扣詳情，讓您在假日輕鬆規劃豐盛的節慶聚會。

1. 富臨酒家七一優惠 全線71折回歸宴

為了歡慶七一回歸，富臨酒家旗下所有分店特別推出「七一回歸宴」專屬71折優惠，食客於7月1日當日以超值價錢品嚐精心炮製的中式佳餚，感受節日喜悅。

2. 陶源酒家7.1限定 六品珍薈宴及皇子乳鴿71折

陶源酒家全線分店將於7月1日推出多款人氣菜式的71折優惠。顧客不僅能以七一折的優惠價品嚐高質素的「六品珍薈宴」，單點皮脆肉嫩的妙齡皇子乳鴿、鮮蝦脆皮紅米腸，以至份量十足的約八兩宮廷雞煲翅，均可享有同等折扣。

3. 土瓜灣利東軒 $568平價賀回歸全包宴

位於土瓜灣的利東軒推出性價比極高的「賀回歸全包宴」，四人套餐的優惠價僅需$568，非常適合一家大細在七一假期共聚天倫。

4. 屯門利榮軒 四人同行全包宴$568

為響應七一節慶，屯門利榮軒於7月1日精心預備了四人份的「賀回歸全包宴」，只需$568便能在店內品嚐一頓豐盛美味的中式佳餚，享受堂食之樂。

5. 九龍灣利龍軒 七一節慶4人餐優惠

九龍灣利龍軒以$568驚喜價推出四人全包套餐，與親友一同分享這份慶典的喜悅與美味小菜。此優惠已包含茶芥及加一服務費，每位顧客每次交易僅可兌換一次優惠。

6. 新蒲崗港灣宴會廳 特價套餐

港灣宴會廳特別為新蒲崗街坊預備了七一餐飲驚喜，於2026年7月1日全線分店供應定價僅$568的四人「賀回歸全包宴」。

7. 油塘利東酒家七一餐飲優惠

為了慶祝七一回歸，油塘利東酒家推出四人「賀回歸全包宴」，為市民提供了一個價格親民且質素上乘的聚餐好去處。

8. 柴灣金溏宮中菜優惠

柴灣金溏宮在2026年7月1日七一假期期間，將推出堂食限定的「賀回歸全包宴」，四位用僅需$568。

9. 沙田金溏上園 七一宴席$568賀回歸

沙田區的街坊於7月1日當日前往金溏上園，享用四位用賀回歸全包宴只需$568。

10. 稻香集團 精選點心全日7折

深受大眾歡迎的稻香、稻香．茶居及稻香超級漁港，於7月1日全日為大廳散座堂食茶客帶來全線商舖指定點心7折優惠。顧客可盡情品嚐四喜點心盛盒、蠔皇鮑魚燒賣、原蝦燒賣皇尊點及至尊蝦餃皇尊點四款熱門點心。

11. 客家好棧、客館及潮館 晚市享71折優惠

鍾情於客家及潮州菜式的饕客，切勿錯過客家好棧、客館及潮館推出的七一晚市大放送。凡於7月1日晚上六時起，在全線分店大廳散座堂食點選「潮盛宴」或「客情盛宴」，均可獲享七一折的震撼優惠。

12. 鍾菜館及鍾廚 晚市全單71折

鍾菜館與鍾廚為晚膳食客帶來了極大驚喜，於2026年7月1日晚上六時之後，只要在全線門市的大廳散座堂食，便能享有全單七一折的優惠。

13. 海港飲食集團 人氣燒鵝皇71折

海港酒家連同旗下指定品牌，包括海港燒鵝海鮮酒家、海王漁港及采蝶海鮮酒家，於2026年7月1日特別推出招牌燒鵝皇七一折的單日限定優惠。

14. 豪宴集團 全線點心小菜低至71折

豪宴集團旗下多個品牌，包括豪宴海鮮酒家、豪宴皇宮、豪宴薈、國穗軒、聚豪軒、潮宴及滾起樓，將於2026年7月1日在全線分店呈獻全日71折優惠。

15. 嘉年華酒家 堂食炒粉麵飯一律71折

為支持銀髮經濟，嘉年華酒家全線門市由上午11時開始，全日提供堂食炒粉麵飯七一折優惠。

16. 富盈樓 炒粉麵飯全日71折

富盈樓於2026年7月1日早上11時起全日供應堂食炒粉麵飯七一折優惠。

17. 茶皇殿 招牌燒鵝皇71折

茶皇殿全線分店將推出晚市特別優惠。堂食客人能以71折特價，於半打團圓歡聚賀壽桃或茶皇招牌燒鵝皇中任擇其一。

18. 茶皇漁港 壽桃71折

茶皇漁港全線分店將於下午5時30分至晚上9時期間，推出七一晚市堂食推廣。食客能夠以七一折的價錢，品嚐到半打團圓歡聚賀壽桃或茶皇招牌燒鵝皇。

19. 龍悅及旗下品牌 特選套餐及小食71折

龍悅、逸逸居、龍薈、凱薈與潮潮居推出特選套餐、小食及小菜71折優惠。

20. 囍慶酒家 大魚大肉對對配優惠

顯徑及科學園的囍慶酒家特別為海鮮與肉類愛好者送上優惠！顧客凡於2026年7月1日惠顧「大魚大肉對對配」套餐，即享七一折優惠。

21. 雲海滙 七一海陸套餐優惠

雲海滙部分分店於7月1日推出「大魚大肉對對配」71折優惠。

22. 新明苑宴會廳 波士頓龍蝦71折

新明苑宴會廳部分分店將推出波士頓龍蝦71折優惠。波士頓龍蝦以肉質彈牙、味道鮮甜見稱，絕對是提升節日大餐格調的首選佳餚。

23. 聯盛宴 鮑魚燒賣及脆皮鴿7折

聯盛宴的七一優惠橫跨午市及晚市。午市時段食客可享原隻鮑魚燒賣皇7折；晚市則有幻彩脆皮妙齡鴿或濃湯勝瓜魚肚煮海蝦7折優惠。

24. 金滿庭 指定食品享71折

主打京川滬風味的金滿庭於2026年7月1日當天，全線分店將推出指定食品71折優惠。

25. 太湖海鮮城 得奬芝麻雞低至$88

太湖海鮮城帶來了難得一見的減價優惠，顧客以$88的震撼價便可享用皮脆肉嫩、芝麻香氣四溢的「得奬芝麻雞」。

26. 海景海鮮酒家 $450套餐全單71折

海景海鮮酒家的七一優惠長達整個月！由2026年7月1日起至7月31日止，顧客凡於全線商舖惠顧指定的$450套餐，即可享有全單71折優惠。

27. 油塘富滿樓七一酒席優惠

油塘富滿樓於2026年7月1日至7月31日推廣期內，推出為期一個月的「歡慶7.1全包宴」，折扣後全席僅售$1,768，半席更只需$888，非常適合家庭做節或朋友聚會。

28. 食神麗宮 特價東星斑及蝦球湯伊麵

食神麗宮於7月1日至15日期間，推出極具吸引力的海鮮及粉麵優惠。在午市及晚市時段每條約一斤的東星斑特價$148；而午市11時至下午2時則設有特價$38的蝦球湯伊麵。

資料來源：飲食界7.1慶回歸優惠活動2026