71慶回歸餐飲優惠2026｜七一連鎖快餐／酒家／酒店／便利店著數合集 另設長者專屬折扣

71回歸食肆優惠2026｜七一餐飲優惠｜為慶祝香港特別行政區回歸祖國29周年，一連串慶祝活動及優惠浪接浪而來，由香港飲食業聯合總會等多個商會協會主辦的「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」載譽歸來，今年有超過3,000間食肆及商戶參與，在7月1日回歸當天及前後日子，推出各式各樣的折扣、特價套餐及限定優惠。以下《星島頭條》記者特別為大家整理分類，連鎖快餐、酒樓酒家、酒店、便利店、包點／西餅店等不同類別商戶的七一優惠，不少折扣更低至7折，且設有專為長者而設的「銀髮經濟食品」優惠，老友記不容錯過。

7.1慶回歸飲食優惠大合集 餐飲界首推「銀髮經濟」益長者

今年活動的一大亮點，是積極配合及響應政府推動的「銀髮經濟」政策。主辦單位特別鼓勵全港參與的餐廳及商戶，推出更多「長者友善」的餐飲選項與折扣優惠。業界深明「老友記」的飲食喜好與需要，期望透過貼心且實惠的餐飲體驗，鼓勵一眾樂齡人士多與家人、朋友外出用膳同樂，例如7折輕嚥料理便當、71折包點先生的點心及包類、泰昌餅家長者咭專享71折蛋撻等，讓一眾老友記能更方便、更實惠地享用美食。

傳統酒樓中菜飲茶大特價 精美點心與矜貴乳鴿限時七一折

喜歡傳統中菜及「一盅兩件」的食客，亦可於假日以優惠價享受豐盛佳餚。陶源酒家的妙齡皇子乳鴿肉汁豐富、皮脆肉滑，而稻香的蝦餃燒賣則是極具水準的經典點心，深受長者與家庭客歡迎。

1. 富臨：

◦ 提供七一回歸宴 71 折優惠。

◦ 優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，每位顧客每次交易僅可兌換一次優惠，另收茶芥及加一服務費.

2. 陶源酒家：

◦ 六品珍薈宴、妙齡皇子乳鴿、鮮蝦脆皮紅米腸、宮廷雞煲翅 (約八兩翅) 均享 71 折優惠價。

◦ 優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，每位顧客每次交易僅可兌換一次優惠，另收茶芥及加一服務費.

3. 稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港：

◦ 顧客全日惠顧指定四款點心可享 7 折優惠，包括四喜點心盛盒、蠔皇鮑魚燒賣、原蝦燒賣皇尊點、至尊蝦餃皇尊點。

◦ 供應時間為 2026 年 7 月 1 日全日，只限大廳散座堂食，另收茗茶及加一服務費.

4. 海港酒家、海港燒鵝海鮮酒家、海王漁港、采蝶海鮮酒家：

◦ 燒鵝皇享 71 折。

◦ 優惠只限 2026 年 7 月 1 日，於晚上 5:30 至 9:00 晚飯時段供應.

5. 利東軒、利榮軒、利龍軒、港灣宴會廳、利東酒家、金溏宮、金溏上園 ：

◦ 提供賀回歸全包宴 (四位用) 優惠價 $568。

◦ 優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，僅適用於堂食訂單，此優惠已包含茶芥及加一服務費.

連鎖快餐超值特價 平歎生炸雞髀

連鎖快餐店帶來極具性價比的節日優惠，讓大眾以親民價錢大快朵頤。麥當勞的厚椰奶鐵香醇滑順，大快活的生炸雞髀外脆內嫩，絕對是日常必食佳選。

1. 大家樂：

◦ 午市優惠：$71 選購任何2客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉。

◦ 晚市優惠：$99 享用冬瓜盅二人小菜晚餐 (71 折)。

◦ 午市優惠期只限 2026 年 7 月 1 日；晚市優惠期由 2026 年 6 月 27 日至 7 月 1 日.

2. 一粥麵 ：

◦ 外賣滷水鵝 (半隻) $99 (原價:$264) 或 外賣原隻豬手 $38 (原價:$58)。

◦ 推廣日期為 2026 年 7 月 1 日至 7 月 3 日，推廣時段為下午 4-6 時，只限外賣自取.

3. 麥當勞：

◦ 2026 年7月1日至7月7日於麥當勞 App 內優惠券享$9.9厚椰奶鐵優惠。

◦ 詳細條款及細則請於 2026 年7月1日參閱麥當勞 App。

4. 大快活：

◦ 茶市 - 雞髀餐 (原隻淮鹽生炸雞髀/瑞士汁雞髀 + 指定小食串(1 串) 配粒粒紅豆冰(16 安士)) 優惠價 $31 (原價 $44 ; 71 折)。

◦ 晚市 - 冬瓜燉湯滋味二人餐 優惠價 $99 (原價 $119 ; 84 折).

◦ 優惠期為 2026 年 6 月 27 日至 7 月 5 日.

5. 肯德基 (KFC)：

◦ 以優惠價$7.8 惠顧經典葡撻 1 件。

◦ 優惠只適用於 2026 年 7 月 1 日上午 11 時後，需於自助點餐機或 KFC 手機 App 輸入兌換碼 "71ET" 或於收銀處聲明使用此優惠，並以電子支付完成付款.

6. 美心快餐（美心 MX 及美心 Food²）

◦ 鮮茄焗豬扒飯配茶/啡可享 77 折優惠，此優惠只適用於午市及晚市。

◦ 優惠日期：優惠期為 2026 年 7 月 1 日至 7 月 5 日。

◦ 參與分店：適用於全線美心 MX 分店（大會堂及西九高鐵站除外）及美心 Food² 分店。

便利店驚喜折扣，平歎香濃即磨咖啡

作為都市人每天必備的補給站，各大便利店亦推出了不容錯過的折扣。7-Eleven 的咖啡香醇濃郁，現在只需極低價即可享受；而 OK 便利店則帶來清爽果汁折扣。

1. 7-11便利店 (7-Eleven)：

◦ 提供全線 7CAFÉ 即磨咖啡 $11 (冷/熱均可) 優惠。

◦ 優惠期為 2026 年 7 月 1 日至 3 日，但只有部分分店參與。

2. OK 便利店 (Circle K)：

◦ 購買 Circle K 果汁即享 71 折，此為響應銀髮經濟的食品優惠。

◦ 優惠期為 2026 年 7 月 1 日，不可與其他優惠同時使用。

人氣西餅、包點店限時減 必搶原味雞蛋卷

精緻糕點同樣有七一優惠，如美心西餅口感酥脆的雞蛋卷也設71折優惠，而東海堂的特色芝士蛋糕則為甜品控帶來驚喜。

1. 美心西餅：

◦ 原味雞蛋卷 (32 條裝) 或 精緻原味雞蛋卷 (36 條裝) 可享有 71 折優惠，此為銀髮經濟食品優惠。

◦ 優惠有效期為 2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日，只適用於門市購買現售產品，數量有限，售完即止。

2. 東海堂：

◦ 購買焦糖芒果燉蛋芝士蛋糕可享有 71 折優惠 (零售價$95)，或購買 UCC 咖啡合桃提子包可享有 71 折優惠 (零售價$24)。

◦ 優惠有效期為 2026 年 7 月 1 日至 7 月 7 日，只適用於門市現售，售完即止。

3. 包點先生：

◦ 包類 3 件或以上享 71 折，或點心 2 份享 71 折。

◦ 此為銀髮經濟食品優惠，優惠日期為 2026 年 7 月 1 日。

星級酒店餐飲 低至七一折起

喜愛高級餐飲的食客不容錯過多間頂級酒店的推廣。香港喜來登酒店及百樂酒店的自助餐向來匯聚環球新鮮海產與精緻熱食；而海景嘉福洲際酒店的片皮鴨更是外皮酥脆、肉質鮮嫩的招牌名菜，配上折扣更是性價比極高。

1. 富豪酒店集團：

◦ 富豪機場酒店、富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店及麗豪航天城酒店旗下所有餐廳全單 71 折。

◦ 優惠適用於 2026 年 7 月 1 日，需提前預約並告知使用「7.1 慶回歸優惠」，只適用於堂食，須另收茶芥及加一服務費並以原價計算。

2. 香港喜來登酒店：

◦ 咖啡廳自助午餐及晚餐享 71 折優惠。

◦ 天寶閣午市及晚市招牌菜腿蓉麥香蝦球享 71 折優惠.

◦ 雲海日本料理七夕御膳午餐、季節會席料理【錦】午餐、季節會席料理【竹】晚餐享 71 折優惠.

◦ 視佳廊海景下午茶享 71 折優惠

◦ 蠔酒吧晚市招牌菜美式焗蟹餅或炭燒澳洲肉眼扒享 71 折優惠.

◦ 所有優惠適用於 2026 年 7 月 1 日，限每張訂單最多 12 人，只適用於堂食，不適用於飲品及以原價計算的加一服務費.

3. 百樂酒店：

◦ Park Cafe 午市自助餐及下午茶自助餐享 71 折。

◦ 晚市自助餐則有不同折扣：星期一至星期二 5 折，星期三至星期四 6 折，星期五至星期日/公眾假期及前夕 65 折。

◦ 此為銀髮經濟食品優惠，推廣期為 2026 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，需提前預訂.

4. 海景嘉福洲際酒店：

◦ 海景軒片皮鴨享 71 折。

◦ The Mistral 意大利餐廳 1.5 公斤澳洲安格斯戰斧牛扒享 71 折。

◦ 兩項均為銀髮經濟食品優惠，優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，需最少提前一日訂座。

5. 九龍香格里拉：

◦ Café Kool 咖啡廳自助午餐及晚餐可享 71 折優惠，60 歲或以上長者更可享自助餐原價 65 折優惠。

◦ 此為銀髮經濟食品優惠，優惠只適用於 2026 年 7 月 1 日，先到先得。

連鎖茶餐廳大特價 平歎堂食客飯

日常必食的連鎖快餐店及冰室亦加入戰團，提供極具地道風味的超值套餐。大快活的生炸雞髀外脆內嫩，而肯德基的經典葡撻更是充滿濃郁焦糖蛋香，絕對是下午茶的首選佳品。

1. 敏華冰廳 ：

◦ 分店堂食享 71 折。

◦ 優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，只限一天。

2. 銀龍茶餐廳 ：

◦ 銀龍茶餐廳、潮味工房、銀龍冰室、茶魚飯后、銀龍粉麵茶餐廳、泰平山提供魚香茄子飯配熱飲套餐 71 折。

◦ 此為銀髮經濟食品優惠，優惠日期為 2026 年 7 月 1 日。

3. 貳號冰室 ：

◦ 惠顧酥皮蛋撻或牛油皮蛋撻，優惠價每件$7 (堂食/外賣)。

◦ 優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，數量有限，售完即止。

4. 祥仔：

◦ 祥仔脆脆豬扒飯 $71/份 (原價$108)。

◦ 大葡撻 $7.1/個 (原價 $18)。

◦ 優惠日期為 2026 年 7 月 1 日，只適用於堂食。

5. 大茶飯 ：

◦ 香酥雞扒煎蛋肉燥飯 (折後價$68, 原價$96)，奉送熱飲 (凍飲+$3)。

◦ 優惠期為 2026 年 7 月 1 日至 7 月 31 日，適用於星期一至日，下午 2:00 後。

各大商戶優惠以官方公布為準，了解完整優惠及細則條款(>>按此＜＜)

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