啟德體育園七一首辦回歸升旗儀式 設免費運動體驗坊及零售消費獎賞

為慶祝香港特別行政區成立29周年，啟德體育園將於七一回歸紀念日（星期三）在中央廣場首度舉辦升旗儀式，邀請政商界嘉賓及社區領袖出席。當日現場設有公眾觀賞區、多個免費運動體驗坊，並推出零售館消費加碼獎賞與停車場免費泊車等連串優惠，誠邀市民一同感受運動樂趣並共慶回歸。

首辦慶回歸升旗儀式 設運動體驗坊與民同樂

體育園指，2026年標誌着香港特別行政區成立29周年，同時亦是國家第十五個五年規劃的開局之年，意義非凡。為此，體育園將於7月1日（星期三）在中央廣場舉辦自開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，期望透過升旗儀式與公眾共同見證國家與香港的發展歷程，進一步增強市民的身份認同與歸屬感，凝聚社會各界力量，共賀回歸的節日氣氛。

升旗儀式將於當日上午10時45分在體育園中央廣場舉行，由香港青少年軍國旗護衛隊負責升旗，並由保良局林文燦英文小學學生獻唱國歌。市民除了可在公眾觀賞區一同觀賞莊嚴的升旗儀式外，更可免費參與設於中央廣場（主場館近F閘）的運動體驗坊。由正午12時至下午4時，市民可親身體驗劍擊、網球、空手道、排球及筋膜伸展棍等多項運動，活動費用全免。

零售館推七一加碼獎賞 享免費泊車及商戶優惠

為與市民共享節日喜悅，啟德零售館將推出「七一慶回歸加碼獎賞」。7月1日至14日期間，「啟德體育園之友」會員在指定商戶同日累積電子消費滿港幣300元，即可獲贈港幣30元電子美食餐飲券一張，數量有限，先到先得，換完即止。

此外，顧客由即日起至7月20日，於啟德零售館同日累積電子消費滿港幣100元，可於同日早上8時至下午1時享受主場館停車場免費泊車優惠。零售館亦持續推出「票尾」優惠活動，市民憑有效活動門票，即可在指定時段於合作商戶及餐飲食肆享受消費折扣。

欲了解更多詳情，市民可瀏覽啟德體育園網頁或流動應用程式，或向相關商戶查詢。