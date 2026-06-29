長者專享餐飲優惠！美心MX一日限定晚市75折 堂食/外賣全適用

美心MX長者優惠｜美心MX憑藉地道且性價比高的港式快餐，向來是不少家庭的日常飯堂。為了回饋一眾老友記，品牌更將每月第一個星期四設為「長者優惠日」，老友記只需出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，下午5時後即可享晚市75折。

美心MX長者優惠 一日限定晚市堂食/外賣75折

美心MX長者優惠 一日限定晚市堂食/外賣75折

美心MX及美心Food²的晚市菜單豐富多樣，適合不同口味的食客。長者只要於本周四（7月2日）下午5時後到美心MX及美心Food²分店，並在付款時出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可享有75折優惠。不論是選擇在舒適的餐廳環境內堂食，還是外賣回家慢慢享用，都能以優惠價錢享受豐盛的一餐。

近年來，香港社會各界積極推廣長者福利，各大餐飲品牌亦紛紛響應。美心MX及美心Food²是次推出的晚市75折優惠，正是為老友記們提供了一個極具吸引力的餐飲選擇。不僅減輕了他們的日常膳食開支，更鼓勵了他們多外出走動，與家人朋友一同享受聚餐的樂趣。

美心MX長者優惠

優惠期限： 7月2日下午5時後。

適用分店： 全線美心MX（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店。

注意事項： 優惠於單一發票內最多只可使用一次。此優惠不能兌換現金，亦不可與其他優惠同時並用。

不適用範圍： 此折扣不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、海斑及浸魚套餐、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)