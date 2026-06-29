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大快活長者優惠加碼！快活關愛長者咭一連7日全單減$6 全線分店適用

飲食
更新時間：11:28 2026-06-29 HKT
發佈時間：11:28 2026-06-29 HKT

大快活長者優惠｜適逢香港回歸29周年，連鎖快餐店大快活推出限時長者優惠加碼活動，老友記只需憑「快活關愛長者咭」，於指定日子內惠顧任何時段的餐飲，單筆消費即減$6，絕對是精打細算的長者們不容錯過的慳錢好機會！

大快活長者優惠 全線分店一連7日減$6

大快活長者優惠 全線分店一連7日減$6
大快活長者優惠 全線分店一連7日減$6

即日起至7月5日（日），長者只需持有「快活關愛長者咭」，即可於一連七天的優惠期內享有折扣。無論是享用豐盛的早餐、便捷的午餐、悠閒的下午茶，還是豐富的晚餐，只要在任何時段進行消費，單一發票即可直接扣減$6，讓老友記們能以更實惠的價格品嚐到大快活的各式招牌美食。

自助點餐機全面支援「快活關愛長者咭」

隨著科技普及，不少餐飲業都引入了電子化點餐系統。為了讓長者也能輕鬆適應及享受科技帶來的生活便利，大快活特別升級了系統配置，顧客不僅可以在人工收銀台出示「快活關愛長者咭」，就連店內的自助點餐機亦已全面支援此項長者折扣認證。這意味著長者們可以免卻在繁忙時間排隊等候的煩惱，更快捷自主地完成點餐及付款程序。

大快活長者優惠

  • 優惠適用期限：即日起至2026年7月5日（一連7日）
  • 參與分店： 全線大快活分店通用（以單一發票計算）。
  • 使用條件： 結賬時必須出示有效的「快活關愛長者咭」。
  • 條款及細則約束：
    • 優惠不可與其他餐廳優惠同時使用（包括但不限於「阿活爆抵價系列」及「晚市小菜二人餐」）。
    • 優惠不適用於購買任何零售商品或烘焙產品。

資料來源：大快活 Fairwood

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