八達通換卡｜再有3批舊卡9月退役！即查卡號名單+2大免費換卡方法

八達通作為市民日常生活中不可或缺的電子支付工具，不論是乘搭公共交通工具、於各大餐廳用膳，還是到超級市場及零售店舖購物，均為大眾帶來極大的便利。近日，八達通官方正式宣佈一項重要消息：第32批舊款八達通卡即將於2026年9月19日正式退役。為免影響日常出行與消費，市民應盡快檢查手上的八達通卡號碼，並把握3個月的通知期，透過智能手機轉移或前往實體服務站辦理換卡手續！

再有八達通過期退役！拍卡留意「嘟～嘟嘟」 檢查受影響卡號即換卡

再有八達通過期退役！拍卡留意「嘟～嘟嘟」 檢查受影響卡號即換卡

為了讓廣大市民能夠及時察覺手上的八達通卡即將到期，官方系統已經特別加入提示功能。當使用者在各大商戶或交通工具進行交易拍卡時，若然聽到有別於平常的「嘟～嘟嘟」三聲特別提示音，即代表該卡屬於即將失效的舊卡批次。除了留意消費時的提示音外，市民亦可直接翻查實體八達通卡背面的數字。

是次受影響的第32批八達通卡主要涵蓋三個特定號碼區間。強烈建議受影響的八達通用戶盡早於通知期內採取換卡行動，以免舊卡一旦失效，導致卡內餘額、自動增值服務及各項屋苑門禁系統功能被凍結，造成生活上的種種不便。

3批受影響八達通號碼區間：

15935001 - 15937000

42697001 - 43333000

44297001 - 44402000

轉移手機八達通 ２大無縫接軌方案

面對舊卡的全面退役，官方貼心地提供了兩種靈活且完全免費的換卡途徑。對於追求數碼化及極致便捷的市民，趁機轉用「手機八達通」絕對是最佳的升級選擇。現時相關服務已全面涵蓋市面上主流的智能設備，無論是iPhone、Apple Watch還是各大Android裝置的用戶，均可輕鬆將舊實體卡的餘額及服務全數轉移至手機內。日後出門消費只需「一嘟即Pay」，不僅免卻攜帶實體卡的煩惱，更能隨時隨地透過應用程式查閱消費紀錄。當然，若市民仍習慣或偏好使用實體卡片，亦可選擇直接攜帶舊卡前往遍佈全港各區的「八達通服務站」，按照屏幕上的簡單指示，自助更換一張全新的實體八達通卡。

換卡方法一：手機八達通

轉移為「手機八達通」，享受輕鬆方便的付款模式。

換卡方法二：保留實體卡

直接前往全港各區的八達通服務站，自助辦理更換新實體卡手續。

資料來源：八達通 Octopus

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