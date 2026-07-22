牛頭角街坊酒樓外賣斬料優惠！$50歎原隻豉油雞 每日10:30am起供應

對於不常下廚的家庭，或下班後希望盡快預備好晚餐的上班族而言，外賣斬料能有效節省準備主菜的時間與精力。近日，位於牛頭角的翠湖海鮮酒家推出特價斬料優惠，顧客只需$50即可購買原隻豉油雞，成為不少家庭晚餐加餸的平價之選。

牛頭角「翠湖海鮮酒家」斬料優惠 原隻豉油雞$50

牛頭角「翠湖海鮮酒家」斬料優惠 原隻豉油雞$50

牛頭角「翠湖海鮮酒家」斬料優惠 原隻豉油雞$50

牛頭角「翠湖海鮮酒家」斬料優惠 原隻豉油雞$50

牛頭角街坊酒樓特價豉油雞$50/隻

翠湖海鮮酒家的斬料優惠於每日早上10時半起供應，原隻豉油雞外賣僅需$50。廚師團隊採用傳統醬油配方，以慢火將雞隻悉心浸熟，讓雞肉都能充分吸收醬汁的精華。出爐後的豉油雞外皮呈現出均勻且誘人的亮麗色澤，雞肉質地則保持著原有的鮮嫩與多汁，口感絲毫不會乾柴。

為了進一步迎合現代人追求方便快捷的生活節奏，酒樓還提供了極具彈性的附加服務。食客如果不想回家後自己動手處理全雞，只需額外多付$10，便可交由經驗豐富的燒味師傅代勞，免去清理廚房的煩惱。

翠湖海鮮酒家（牛頭角）

地址：牛頭角道300號裕民薈地下及1樓B號舖

電話：2608 9838

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組