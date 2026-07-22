晚市優惠價歎鮑魚+花膠！$268三寶餐 有齊四隻鮑魚花菇/紅燒花膠豆腐

富臨皇宮一直以提供正宗且高質素的粵式中菜聞名，嚴選新鮮食材，深受廣大家庭和美食愛好者的喜愛。近期該餐廳推出極具吸引力的外賣推廣，顧客只需以超值網購價 $268，即可享用原價 $398 的「鮑魚三寶」豐盛套餐，一氣呵成品嚐鮑魚、花膠等矜貴食材，絕對是家庭晚飯加餸的完美首選。

富臨皇宮晚市加餸優惠 盡享鮑魚花菇+花膠

富臨皇宮推出極具吸引力的外賣推廣。

作為套餐的亮點，這道菜式包含四隻矜貴鮑魚，配以肉質肥厚、口感爽滑的頂級花菇。經過師傅精心烹調，鮑魚吸收了花菇的香氣與特調醬汁的精華，每一口都充滿濃郁的海鮮風味。這不僅是一道傳統中菜，更是富臨皇宮廚藝團隊對食材處理的極致展現，讓食客安坐家中也能品嚐到酒樓級的奢華享受，性價比極高。

除了矜貴的鮑魚，套餐還貼心加入了營養價值極高的紅燒花膠豆腐。花膠向來是女士們鍾愛的養顏佳品，富含豐富膠原蛋白。這道小菜將花膠的軟糯與豆腐的嫩滑完美結合，再吸滿由老火熬製的紅燒醬汁，味道香濃而不油膩。豆腐的豆香與花膠的鮮甜相互交織，不僅惹味下飯，更是一道兼顧健康與美味的養生佳餚。

要滿足全家人的胃口，少不了一道經典的粵式惹味小菜。菠蘿生炒骨正是這份「鮑魚三寶」套餐中的點睛之筆。廚師精選優質排骨，高溫炸至金黃酥脆，再裹上以新鮮菠蘿精心調配的酸甜醬汁。外層香脆惹味，內裡肉汁豐富，酸甜的口感極大程度地刺激味蕾。這道菜式向來是大人與小朋友的最愛，為豐盛的家庭晚飯增添一份歡樂的氣氛。

富臨皇宮外賣自取優惠詳情

優惠項目 ：鮑魚三寶（套餐包括：碧綠鮑魚扣花菇四隻、紅燒花膠豆腐、菠蘿生炒骨）

優惠價格 ：網購優惠價 $268（原價 $398）

推廣形式 ：只限外賣自取

網購連結 >>按此<<

條款及細則：此優惠僅限透過指定網上平台訂購並親臨門市外賣自取。為確保順利取餐，建議顧客提前於網上完成結帳手續。商品供應量有限，售完即止。

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