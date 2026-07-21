杏花邨酒樓下午茶提早至1:30pm！早前增堂食兩餸飯救市 網民：好生意就唔使有茶餐

近年香港餐飲業界正面臨結業潮的衝擊，許多餐廳不得不調整營運方針以求生存。最近，位於杏花邨的「美京大酒樓」宣布，將下午茶優惠時段提前至下午1時30分開始，有網民認為此舉反映了本地食肆生意慘淡的現況，嘆息連番減價促銷恐是「死路一條」。

杏花邨「美京大酒樓」大改革 下午茶時段提早至1:30pm

杏花邨「美京大酒樓」大改革 下午茶時段提早至1:30pm

根據Facebook群組「杏花邨的人和事」中流傳的最新告示，「美京大酒樓」將原本下午2時開始的下午茶時段提早了半小時，與一般食肆的午膳高峰期重疊，試圖以加長折扣時段來吸引更多客源。

為了適應市場環境的轉變，「美京大酒樓」早於今年一月份開始轉型，包括在店內新設提供堂食的兩餸飯及三餸飯部門，定價分別為$38及$48，隨後更加推小菜及海鮮菜單全單八折的優惠以吸引食客。不過，有網民直指這種薄利多銷的策略是「死路一條」，未必能長遠支撐酒樓龐大的日常開銷。

網民探討客源流失原因：如果生意好，就唔使有茶餐時段

針對酒樓提早下午茶時段的應對措施，有部分聲音將顧客減少的原因，歸咎於早前該店成為首批獲准狗隻內進的寵物友善食肆之一。然而，亦有網民發文對此說法表示強烈不認同，認為將生意下滑與寵物政策掛鉤是不合理的。他認為酒樓在港人北上消費熱潮下正面臨嚴峻考驗，若餐廳本身客源充足且生意興隆，根本無需設立下午茶優惠「如果生意好，就唔使有茶餐時段，仲要係提早到1:30開始」。

資料來源：杏花邨的人和事