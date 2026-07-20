灣仔老牌火鍋店推「火鍋通行證」！無限任食A5前肩肉+Asahi生啤 半價歎象拔蚌/龍蝦/東星斑

位於灣仔的老牌火鍋店「美味廚」，以各式廣東小菜、特色火鍋湯底及豐富配料深受食客歡迎。近日餐廳推出「火鍋通行證」，付出$500即可在7月至8月期間無限任食A5前肩肉、香茅豬肋串及Asahi生啤（2杯）！是次「通行證」更享半價加購海鮮優惠，包括象拔蚌、龍蝦及東星斑，性價比極高！即看下文了解詳情。

灣仔老牌火鍋店推「火鍋通行證」！無限任食A5前肩肉+Asahi生啤

香港人對火鍋的熱愛不分季節，獲米芝蓮必比登推介的灣仔老牌火鍋店「美味廚」宣布推出盛夏「火鍋通行證」！由即日起，只需透過「美味廚 Mobile App」以會員尊享價$500（原價 $688）入手通行證，即可在7月至8月期間（62天內），無限次免費享用總值$643的盛宴，包括日本鹿兒島A5前肩肉、西班牙香茅豬肋串及 Asahi朝日生啤（2杯）。

半價歎象拔蚌/龍蝦/東星斑

持有火鍋通行證的食客，更可以低至半價加購生猛海鮮，包括$888的加拿大A級象拔蚌（原價$1388）、$888的印尼花龍蝦（原價$1688）及$388的海東星斑（原價$788）。除了以上配料，餐廳本身亦有多款極具特色的火鍋湯底及豐富配料可供選擇，滿足不同食客的口味。

美味廚 「火鍋通行證」

地址：灣仔灣仔道165-171號樂基中心5樓

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:00；18:00 - 23:30

電話號碼：6424 5786

通行證售價：會員尊享價 $500（原價 $688）

訂座：請按此

圖片及資料來源：美味廚

文：Y