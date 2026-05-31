台茶店熱潮背後 負責人揭加盟「魔鬼細節」：裝修連按金投資逾百萬 日賣呢個數先回本

近年手搖飲品店在香港開完一間又一間，不少人對其經營成本及利潤感到好奇。一名台茶店負責人於2018年，在香港尖沙咀經歷了天價租金及繁複的加盟開店過程，事主對當年龐大的開支及隱藏行規感受甚深。

台灣拜師回港開店 裝修連按金投資逾百萬

日前，有台茶店負責人在社交平台上分享個人經歷，詳細講述當年隻身前往台灣取得手搖飲品代理權，以至回港後尋找舖位、計算裝修及設備成本的真實過程，讓大眾一窺這個行業的真實運作情況。

事件始於2018年，當時正值「珍奶戰國年代」，市場上有多間知名品牌鼎立，事主憶述其中一間大型品牌更曾報價「100萬港幣做香港代理」。事主表示，由於當時是「轉行業，對飲品手搖一竅不通」，只能夠「搵個行內嘅人帶住」。他最終花費約40多萬港元，親身飛往台北向一間當時只有五至六間分店的茶飲品牌「學師」。事主形容該品牌雖然規模較小，但老闆是台北人，「比較好傾靈活度大」。

在合作方面，事主表示與台灣人合作「都尚算冇乜問題」，但亦聽聞業界有許多魔鬼細節，例如「連一支飲管都要同總代理買」。根據事主的描述，回港後他在2018年11月於尖沙咀厚福街租下一個不足200呎的舖位，連同雜費及差餉月租高達13萬港元。

尖沙咀200呎舖月租13萬 更設「隱藏收費」

開業成本方面，除了交予業主高達52萬的「三按一上」(即繳付3個月租金作按金及1個月租金預繳作上期)外，由於舖位前身為小食店，因此不少地方需要由零重做，單是裝修便花費50至60萬。

此外，於台港兩地採購的器材設備便已耗資20多萬，而首批向台灣訂購的2至3個月食材用量亦花費近20萬。

入舖後，事主更發現該區有一項神奇開支，就是要繳交泊車費，由專人看管店外的車位，對方更會發出寫有「收泊車費」的單據。

事主又揭開台式茶飲店加盟制度的「魔鬼細節」，他提醒有意者必須看清合約中「有幾多強制購貨比例、裝修出資同埋分成分布」，否則一旦簽錯，總公司權利極大，「代理只係俾人撳住嚟砌」。

網民驚訝：咩驅使你有勇氣租一個10幾萬嘅舖位

帖文一出，隨即引發網民熱烈討論。有網民質疑台灣飲品業是「雞棚」，認為品牌方透過花錢炒作新聞及「叫人慢慢沖 制做排隊效應」來吸引加盟，最終因加盟者過多而分薄人流，導致全線結業。同時，不少人對高昂的租金感到驚訝，直言在該地段交六位數租金經營極度困難，並好奇詢問「係咩驅使你有勇氣租一個10幾萬嘅舖位？」更有網民問及究竟要做多少生意才足夠應付租金，事主則親自回覆透露：「平均真係要日賣500杯」。

資料來源:hkbaroness33@Threads

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