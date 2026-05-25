炮台山西餐廳苦呻午市生意冷清！地段差「每次落雨都無客」 網民獻計提1點：咁樣啲人唔會入

近年經濟低迷，加上市民北上消費熱潮持續，對本港飲食業造成前所未有的打擊。炮台山一間西餐廳老闆近日在社交平台上發文，苦呻午市生意冷清，指餐廳地理位置欠佳，「每次落雨都無客」，故發文向網民尋求意見改善，「大家有啲乜嘢好提議？」帖文引起網民熱議，有網民獻計提1點，表示「咁樣啲人唔會入」，即看下文了解詳情。

炮台山西餐廳苦呻午市生意冷清！地段差「每次落雨都無客」

最近，有炮台山西餐廳老闆於Threads發文，慨嘆午市生意冷清，「下午一點都可以無客，連$68蚊意粉都無人食」；且店舖位置人流稀疏，「風水地段唔好，幾乎每次落雨都無客」。據他上傳的照片可見，當時餐廳內沒有客人，讓他苦呻「呢個位做西餐真係要睇天做人。」最後無奈向網民集思廣益，「大家覺得我好唔好跟大隊轉做日本嘢？定係有啲乜嘢好提議？ 」

網民獻計提1點：咁樣啲人唔會入

帖文引起熱議，不少人紛紛提供意見，有網民建議安排員工假裝成顧客，以免人客因店內空無一人而卻步，「如果冇嘢做，搵同事著便服/褸 坐喺度。全店吉嘅，好多人唔會入」，也有網民建議完善社交平台資訊，「首先，Profile加返晒地址、營業時間、電話；出post加地址、營業時間，電話，我想嚟幫襯都唔知喺邊，最緊要直接畀人知喺邊，增加機會」；甚至有附近街坊留言，「街坊成日都會行過，主要係個裝修太精緻，感覺價錢不太親民，所以未睇menu都會自動skip咗」、「以前有幾次行過都因為價錢嚇怕咗，之後要諗地方食飯都唔會諗起呢度。」

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文：Y