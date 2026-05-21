大圍38年老字號「港興大飯店」6月底結業 八旬店主嘆租貴缺接班人 手工客家菜將成絕響

大圍港興大飯店結業｜近年不少傳統老店因租金壓力及乏人接手而面臨淘汰。屹立於大圍村南道逾38年的老字號「港興大飯店」，將於今年6月30日正式結業。現年82歲的老闆兼主廚劉重光師傅親自證實，因年事已高、租金高昂及缺乏接班人而決定引退。

大圍「港興大飯店」6月底結業！手工客家菜館開業38年 八旬店主嘆租貴缺接班人

近日，有網民在社交平台上分享大圍「港興大飯店」在店門外貼出「光榮結業」的告示，並預告餐廳將營業至今年6月30日（二）。該店於1988年開業，主打正宗客家菜，店內外均保留著滿滿80年代的風格與強烈的歲月痕跡。

二代不願接手 手工客家菜將成絕響

老闆兼主廚劉重光師傅自16歲入廚，曾是「泉章居」的主廚，深諳傳統客家菜廚藝。他亦向《星島頭條》網記者透露，除了因為年紀大和租金貴的現實考量外，下一代無意承傳衣缽也是結業的致命傷，他無奈地坦言「後生仔怕辛苦，唔想做」。

隨著這家經營數十載的老字號宣布結業，意味著三鮮炆牛骨髓、酥皮八寶鴨、原條釀鯪魚、霸王雞等坊間已少見的傳統手工菜恐成絕唱。

港興大飯店

地址：大圍村南道79-81號地舖

電話號碼：26916726 / 26012982 / 90988221 (WhatsApp)

營業時間：星期一至日 11am-3pm；5pm-10:30pm

最後營業日：2026年6月30日（二）

資料來源：stephenkawaifong@Threads