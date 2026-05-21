Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大圍38年老字號「港興大飯店」6月底結業 八旬店主嘆租貴缺接班人 手工客家菜將成絕響

飲食
更新時間：12:28 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:28 2026-05-21 HKT

大圍港興大飯店結業｜近年不少傳統老店因租金壓力及乏人接手而面臨淘汰。屹立於大圍村南道逾38年的老字號「港興大飯店」，將於今年6月30日正式結業。現年82歲的老闆兼主廚劉重光師傅親自證實，因年事已高、租金高昂及缺乏接班人而決定引退。

大圍「港興大飯店」6月底結業！手工客家菜館開業38年 八旬店主嘆租貴缺接班人

近日，有網民在社交平台上分享大圍「港興大飯店」在店門外貼出「光榮結業」的告示，並預告餐廳將營業至今年6月30日（二）。該店於1988年開業，主打正宗客家菜，店內外均保留著滿滿80年代的風格與強烈的歲月痕跡。

二代不願接手 手工客家菜將成絕響

老闆兼主廚劉重光師傅自16歲入廚，曾是「泉章居」的主廚，深諳傳統客家菜廚藝。他亦向《星島頭條》網記者透露，除了因為年紀大和租金貴的現實考量外，下一代無意承傳衣缽也是結業的致命傷，他無奈地坦言「後生仔怕辛苦，唔想做」。

隨著這家經營數十載的老字號宣布結業，意味著三鮮炆牛骨髓、酥皮八寶鴨、原條釀鯪魚、霸王雞等坊間已少見的傳統手工菜恐成絕唱。

港興大飯店

  • 地址：大圍村南道79-81號地舖
  • 電話號碼：26916726 / 26012982 / 90988221 (WhatsApp)
  • 營業時間：星期一至日 11am-3pm；5pm-10:30pm
  • 最後營業日：2026年6月30日（二）

資料來源：stephenkawaifong@Threads

同場加映：銅鑼灣羅素街「阿拉丁咖喱屋」光榮結業！開業26年「感謝每位曾踏上富興大廈二樓嘅您」 熟客難捨招牌烤雞

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
6小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
20小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
18小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
19小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
20小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
資料圖片
00:48
沙田乙明邨61歲男子墮樓亡 重案組跟進調查
突發
6小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
2小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄
即時國際
5小時前