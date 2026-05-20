大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑

繼「鴻運燒烤煌」於４月結業後，大埔燒烤勝地——大美督，再有人氣燒烤場陷入經營困境。經營近二十年的「巴希雅海灣重慶燒烤」老闆近日在專頁發布影片，片中曝光自家燒烤場地經歷了單日營業額僅得八百多元的慘況，大嘆被時代拋棄，逐決定在下月轉手他人經營。

大埔巴希雅海灣重慶燒烤店下月易手！ 老闆獨白呻生意慘淡：一日得$800

「巴希雅海灣重慶燒烤」開業超過20年，與傳統港式BBQ與別不同，以重慶燒烤模式聞名，食材都一一串在竹籤醃味，讓客人利用桌上的長型炭爐，邊食邊烤各種串燒，風格創新在2000年初開業時，頗受年輕人歡迎。

不過，時移世易，巴希雅老闆以第一身視角在空蕩蕩的場地中展示了慘淡的生意，他無奈地形容：「我昨日的營業額，才八百多元。唉…當時代要拋棄你果陣，真係連再見都唔會講。」

昔日假日千人入場！現整天僅得４、５個客

老闆表示該店昔日每天都能坐滿四、五百人，假日更可高達上千人，與現時一天可能只有四、五個客人的情況形成強烈對比。在傍晚時分，鏡頭跟隨著老闆在空無一人的場地中行走，偌大的燒烤場地幾乎沒有客人。無論是戶外露天區域，還是設有藍色帳篷的半露天區域，數十張燒烤桌和椅子均大量空置，形成一排排整齊但無人的冷清景象。

老闆反思並認為自己的經營理念可能已經過時，直言：「只是想著做好出品，價錢便宜、划算就可以了」。他強調店鋪平日收費只需198元，便能享受六小時的任食，包含生蠔、羊架、肥牛串等過百款食品，且免收加一服務費並提供免費停車場。最後，他交待轉手決定，表示：「我會做完最後這一個多月，之後就會交給我的後輩來打理了。這段時間大家有空就來探望我吧。」

網民總結2大死因：嘢好食都冇用

老闆的獨白影片隨即引來網民熱烈討論，一方面有人認為北上消費熱潮及習慣改變是主因，指出「返大陸深圳真係太多選擇」，「有車既都北上左去食串燒」，且年輕一代也不如以往般熱衷於燒烤。

另一方面，不少網民將矛頭直指該店的服務質素，批評老闆的「無為管治」導致員工態度惡劣，直言「其實有冇檢討過員工D態度，野好食都冇用」，認為欠缺服務水準才是令食客不再光顧的核心原因。

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