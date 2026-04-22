大埔大尾篤「鴻運燒烤煌」結業！ 坐擁海景親子BBQ場月底告別 網民分析：不敵北上消費洪流 

近年，本地飲食業經營環境充滿挑戰，不少食肆相繼結業。主打海景及多元化設施的燒烤場「鴻運燒烤煌」，近日在社交平台宣布將於4月26日結業，結束多年經營。消息一出，隨即引發網民熱議，有熟客留言感慨在過去復活節假日到過燒烤場，卻發現場內僅有20人，情況令人唏噓。

大埔大尾篤燒烤場點成回憶！「鴻運燒烤煌」宣布結業：有緣再聚！

日前，位於大埔大尾篤的老牌燒烤場「鴻運燒烤煌」透過其官方社交專頁，正式對外宣布結業。帖文中簡潔地向顧客告別：「多謝大家多年光顧及支持，有緣再聚！我們將營業至本月26日」。短短數語，為其多年來的經營劃上句號。

多元化海陸親子活動 仍難敵北上熱潮

該燒烤場一直以來主打任飲任食的港式自助燒烤，其食物選擇種類繁多，當中更以提供「原隻乳豬」而聞名。為了迎合不同顧客的需求，場地近年與時並進，增設了韓式燒烤枱和配備冷氣的星空房。除了美食，「鴻運燒烤煌」更坐擁開揚海景，並提供多樣化的遊樂設施，當中包括嬉水池、充氣城堡及跳彈床，深受家庭顧客歡迎。此外，顧客若提早預約，還可以租借獨木舟或直立板等設備，在近距離欣賞紅樹林景致，使其成為親子活動及團體聚會的熱門地點。

熟客感可惜：對老闆都係一種解脫

結業消息公布後，不少網民及舊顧客感到突然和可惜。有人感嘆「咁遲先至通知」，表示「仲諗住book番次玩獨木舟+BBQ添」。亦有網民將結業原因與港人北上消費的趨勢掛勾，留言指「好多人都只係返內地玩呀嘛！車錢都係度啦！」有熟客亦透露，即使在復活節假期，場內顧客僅20人，形容結業對經營者而言「都係一種解脫」。

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