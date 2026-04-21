流水蝦燒烤場全線結業！推5小時任食海鮮救市失敗 熟客不捨：唔知可以再喺邊到食到......

近年本港飲食業經營環境充滿挑戰，不少食肆想盡辦法吸引顧客仍難以維持。主打任食流水蝦及海鮮的自助餐廳「蝦蝦燒」，突然宣布將於5月17日正式結業，結束5年半經營。在即撈海鮮火鍋盛行之前，流水蝦場邊撈邊食曾深受歡迎。然而時移世易，「蝦蝦燒」最終全面退場，引來大批熟客留言表達不捨：「同類舖中做得最好係你哋」。

佐敦流水蝦任食串燒店「蝦蝦燒」結業：生意太難做

流水蝦任食燒烤餐廳「蝦蝦燒」近日於其官方社交平台專頁上公布結業消息。該店開業多年，曾於荃灣及佐敦設有分店，以在指定時間內任釣流水蝦、任食海鮮、串燒及任飲酒類飲品等作招徠，吸引不少食客。然而，其荃灣分店已於2024年底結業，僅餘佐敦分店繼續營運。為提升營業額，佐敦店近期更推出長達5小時的任飲任食優惠，但最終仍難敵經營壓力。

「蝦蝦燒」在結業公告中感謝顧客一直以來的支持，並寫道：「多謝大家一路以嚟嘅支持、鼓勵同陪伴，係時候同大家講聲再見。」店家表示，很榮幸能陪伴許多顧客度過生日、節日及朋友相聚的快樂時光，字裡行間流露不捨之情。

《星島頭條》就結業事宜聯絡店舖，負責人坦言結業原因：「主要還是生意太難做了，人流量太少，長期下來壓力太大。」他補充，店家一直堅持採用新鮮及優質的食材，導致成本高昂，在現實經營壓力下，只能無奈結業。負責人最後表示：「很感謝一路支持我們的客人，也很捨不得大家，這段用心經營的日子我們會永遠記得。」

網民慨嘆：希望有機會再見

結業消息一出，隨即引起網民及熟客熱烈討論。大部分留言均表示可惜，並讚揚餐廳的食物質素。有熟客留言指「幫襯過好多次覺得同類舖中做得最好係你哋」，亦有人稱「食物款式雖然唔係誇張的多，但水準不錯，一直都無降低食物質素而提高利潤。」一位光顧了五、六次的客人更分享：「真係好鍾意你哋有咁多款串燒，講任食你哋嗰度我每次都係食得最多走，因為嚟親你哋度食真係好開胃。」

除了食物質素，亦有網民針對經營模式及大環境發表意見，認為「個個北上消費，外勞又不消費。實體店只會惡性循環。」同時，有食客比較兩間分店的環境，指出：「佐敦店實在太迫，枱面完全冇位放野食」，反而懷念「荃灣店座位又大又舒服」。不少食客均表示，期望「蝦蝦燒」將來有機會再捲土重來。

圖片及資料來源：蝦蝦燒 Cooking haha