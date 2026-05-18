元朗燒烤場假期生意慘淡？食客直擊包場BBQ嘆「香港已死」 網民反駁：個天黑到咁點燒？

本地有不少燒烤場都會以任飲任食作招徠，亦提供多元化的食物種類，希望吸引港人及旅客光顧。惟近日有食客於社交平台發文，稱於過去的星期日前往元朗區一個燒烤場，形容現場空無一人彷如「包場」，更大嘆「星期日香港已死」。然而，有不少網民認為直指背後原因或出於天氣問題，直言「個天黑到咁點燒？」詳情即看下文！

元朗燒烤場假期生意慘淡？食客直擊包場BBQ嘆：「香港已死」

有食客日前於Threads發文，稱於過去的星期日光顧位於元朗的一個燒烤場，意外發現整個燒烤場空無一人，所有設施都沒有被使用過的痕跡，自己如同「包場燒嘢食」，揚言「好可怕，有無人要尼（嚟）救場」，更慨嘆「星期日香港已死」。

網民反指2原因致生意差：「個天黑到咁點燒？」

對於樓主的經歷及感受，有網民不認同「香港已死」的說法，認為此類燒烤場的食物質素及環境設施「零進步」，「仲用埋啲陳年爛鐵桶加炭」、「用最cheap嘅凍肉收人幾百蚊」。有網民則以日本或內地燒烤場作比較，「我去日本／北上露營燒烤場，有哂鐵板／扒爐，比貴啲仲有埋和牛，靚蔬菜生果燒黎（嚟）食。」另有人反指市區市況熱鬧，「airside好多人，下午4點d（啲）餐廳都仲要排隊」，認為燒烤場生意淡靜與市況無關。

除了有人認為燒烤場質素影響生意，有網民指出近日天氣欠佳同樣令人卻步，「又熱又焗又多蚊，邊個想燒嘢食」、「個天黑到咁點燒」、「今日咩天氣？有簷篷都係咁話啦」。

天文台於周日（17日）表示，昨日香港受一道低壓槽影響，下午及晚上都多雲有幾陣驟雨，而且吹清勁偏東風，風勢有時疾勁，未來兩三日仍有幾陣驟雨，有雨天氣會持續幾日，預料會到本周五起始再現陽光。

文：TF

資料及圖片來源：l0vesa@Threads、香港天文台