銅鑼灣羅素街「阿拉丁咖喱屋」光榮結業！開業26年「感謝每位曾踏上富興大廈二樓嘅您」 熟客難捨招牌烤雞

近年本港不少老字號食肆因時代變遷相繼落幕，陪伴港人超過20載的銅鑼灣印巴餐廳「阿拉丁咖喱屋」（Aladin Mess）亦悄悄地於4月30日光榮結業，並於社交平台發布結業通知表達不捨。消息一出隨即引起廣泛關注，大批熟客紛紛留言表達惋惜之情，即睇內文詳情。

銅鑼灣26年歷史阿拉丁咖喱屋結業！羅素街老字號印巴食店

屹立銅鑼灣羅素街26年的阿拉丁咖喱屋，5月1日在facebook專頁發布「光榮結業通知」，交代餐廳結業的消息。公告表示，餐廳自2000年開業以來，已伴隨大家走過超過20年的春夏秋冬，「同大家走過疫情，沙士，社運，以前時代廣場嘅倒數，每年嘅渣馬」。然而，「由於經營環境變遷」，他們懷著萬分不捨的心情宣布正式光榮結業。

團隊續指，餐廳多年來見證了「無數食客從學生變成了家長，也見證了銅鑼灣嘅變遷」，並特別多謝顧客的厚愛，讓這間小小的二樓雅座成為了許多人心中的「秘密食堂」，最後更「感謝每一位曾踏上富興大廈二樓嘅您」，並感慨說道，「江湖路遠，有緣再會」。

招牌烤雞/mango lassi 受港人遊客歡迎

阿拉丁咖喱屋開業26年，雖然隱身於銅鑼灣羅素街富興大廈二樓，但卻非常受港人及遊客歡迎。店家是一間獲香港回教信託基金總會清真認證的知名食肆，憑藉正宗且層次豐富的南亞佳餚，加上隱密但親民的樓上鋪特色，長年座無虛席。其招牌菜式就有帶濃郁煙燻香氣的烤雞、即叫即製的印度烤餅、印式咖喱角及芒果乳酪mango lassi等，多年來深受食客推崇，更是附近不少打工仔的飯堂。

店家結業的消息一出，讓不少食客感到惋惜，並在社交平台上引起迴響。網民熱烈討論昔日幫襯店家的回憶，有熟客感嘆「由中學食到大學，再出來工作咗好耐都有食過」；亦有不少人留言表示驚訝，詢問「點解咁突然」、「omg想喊，我以前日日都嚟食lunch」、「仲點搵到咁好食嘅餐廳」。另外，亦有網民冀望餐廳能夠「換個地方東山再起」，希望他日能在其他地方再次品嚐到這份充滿回憶的滋味。

資料來源︰Aladin mess