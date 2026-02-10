中台茶飲店紛搶租旅遊區 霸王茶姬尖沙咀巨舖近1700呎 再睡5分鐘一年開11店

近年茶飲店在舖市領風騷，來自內地及台灣過江龍吼準旅遊區，聚焦旺角、尖沙咀及銅鑼灣等地開設據點，月租由7萬至16萬不等；更有品牌一口氣覓得10多個舖位，個別面積逾萬呎，打造「超級茶倉」，以體驗式消費為賣點，務求在激烈競爭中突圍。

霸王茶姬覓10個據點

茶飲市場熱鬧，其中，霸王茶姬目前在銅鑼灣及尖沙咀皆有巨舖裝修中，包括尖沙咀彌敦道美麗華廣場地下G31號地舖，艷紅色圍板面在鬧市特別招搖，本報就此舖位向業主美麗華集團查詢，發言人強調：「未有資料提供」。

不過，市場上代理透露，該舖位面積約1685方呎，估計月租逾15萬，舊租客為台灣品牌服飾店One Boy。原來，霸王茶姬早於去年9月，在灣仔利東街開設全球最大超級茶倉，面積達1.1萬方呎，去年9月26日開業，更由去年10月開始，一口氣覓得10多個新據點，目前陸續裝修後開業。

相關文章：霸王茶姬攻港近1年 利東街設全球最大「超級茶倉」 數月內再開10分店加速佈局

該品牌早於去年4月在美國上市，更有可能考慮香港上市計劃。有別於常規店，超級茶倉提供五大系列現代茶，結合「煮、煎、點、泡及萃」，以沉浸式茶文化體驗為賣點。

霸王茶姬一口氣覓10多個新據點。

「再睡5分鐘」一年開11店

台灣過江龍手搖飲品店「再睡5分鐘」攻港僅1年，即開設第11間分店，近期租用荃灣千色店地下G26舖，正進行裝修工程，「再睡5分鐘」早前承租Airside商場舖，分店本月初正式開業。

「再睡5分鐘」2020年成立，由台灣人氣YouTuber滴妹主理，當中必飲躺着喝歐蕾系列、棉被厚奶蓋等。2024年2月首度攻港，旺角首店為豉油街50號富達大廈地下6號舖，面積約511方呎，月租約13萬，呎租258元。

落腳核心區 分散民生段

文沂資本房地產管理董事鍾浩文表示，香港茶飲市場競爭大，品牌因應定位選址，霸王茶姬、喜茶等高端品牌在尖沙咀落腳，蜜雪冰城及眾多檸檬茶，主打大眾市場，一般先在核心區開店，再分散民生地段。茶飲店都是近年新來港，連鎖形式，數目眾多。

茶飲店舖位不愁沒有租客，旺角西洋菜南街昌記大廈一個地舖，內地品牌林香檸手打檸檬茶撤出，交吉一個月，即同樣由另一間茶飲店接力承租，月租10萬，較舊租跌15%，平均每呎約213元。林香檸則新租登打士街53至55號鴻達樓地下3號舖，建築面積約200呎，入則閣約170方呎，月租約6萬。

「冰雪時光」每月約16.8萬租旺角弼街49號地舖，面積350方呎，呎租約480元。

旺角弼街51號地下C號舖，面積約170方呎，由「蜜雪冰城」以每月約7.5萬承租，呎租約442元，該舖2年前以月租7.8萬租予另一內地茶飲品牌，新租金輕微回調約3.8%。另一個內地品牌「冰雪時光」則以每月約16.8萬承租另一個單邊（弼街49號地舖），面積350方呎，呎租約480元，兩大走平價路線品牌，正面交鋒。

相關文章：蜜雪競敵「冰雪時光」逆市擴充 每月逾11萬進駐觀塘大班舊址 較舊租跌約20%

「蜜雪冰城」旺角弼街51號地下C號單邊舖，位置突顯，月租約7.5萬。

「故事形式」打開市場

現時茶飲店品牌多，絕大部分近幾年成立，品牌新穎，發展各適其適，租舖面積不足200方呎至逾萬呎，呎租由80元至480元。

過江龍茶飲名字具創意，其中，發源台灣、在內地拓展的「閒拙手作」，2021年創立，首度進軍香港，承租銅鑼灣景隆街5號聯成商業大廈地下3B號舖，建築面積約550方呎，月租7萬，平均呎租127元。該品牌起源台灣，卻在內地大展拳腳，北京門店開業時旺場，待製作定單多達近400杯，需要等待長時間。

銅鑼灣景隆街5號聯成商業大廈地下3B號，「閒拙手作」月租7萬。

景隆街地舖月租7萬

上述景隆街地舖銀碼較細，過往曾租予貢茶，2017年月租高達15.4萬，新租金跌逾50%，該舖曾交吉一段日子，去年中，舖主將毗鄰3A號舖一併招租，逾1000方呎，叫價每月15.8萬，不過，最終B號舖率先租出。

呎租最平的油麻地彌敦道493號地下，「蜜雪冰城」月租約12萬，面積約1500方呎，呎租約80元，坐落區內零售旺段，毗鄰港鐵站及廟街夜市等旅遊點，亦緊貼多個傳統民生住宅區，舊租客曾從事時裝及零食店。

業內人士表示，近兩年，多個內地茶飲品牌急速擴充，承租舖位有大有細，帶動整體舖位租務，品牌視乎定位選址旺角或尖沙咀開始，高檔品牌鍾情走向商場，大眾化路線的則在民生地段拓展。事實上，民生旺區住宅聚集，學校周邊均有一定消費力。