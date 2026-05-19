失業中女逆市創業攻入旺角兆萬！與前網紅雞煲店同一套路 拍片sell海鮮放題︰為自己爭啖氣

近年香港餐飲業面臨轉型期，不少食肆結業，但亦有人視為創業良機，勇敢接棒。一名中年失業的婦女珍姐，近日於旺角兆萬中心頂手剛結業的知名網紅雞煲店「紅火鮮料火鍋專門店」，毅然創立全新的自撈海鮮放題餐廳，並於小紅書拍片宣傳，重新出發。

旺角兆萬中心前網紅雞煲店結業！失業中女無懼逆市抵押物業頂手

珍姐在社交平台小紅書上分享個人經歷，坦言自己失業後曾面臨低潮，及後為了肯定自身價值而決定創業。她透露，這次開設主打自撈蒸氣海鮮火鍋放題的資金，是透過抵押個人物業籌集所得。除了在影片中表達「靠人不如靠自己」及渴望為自己爭一口氣的決心外，她亦標榜自己為「香港仔水上人後代」，循「上手」網紅老闆的宣傳套路，落力推銷餐廳。

新餐廳位於被網民封為「劣食塔」的旺角知名食廈兆萬中心17樓，前身為主打雞煲及蒸氣鍋的「紅火鮮料火鍋專門店」。前老闆「輝哥」曾活躍於抖音及小紅書等社交平台，化身網紅積極拍片宣傳，惟最終難敵經濟環境及北上消費模式轉變的衝擊，於今年5月宣告結業。

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網民不看好：香港飲食邊仲有得做㗎

珍姐在市道低迷下抵押物業創業的舉動，引發了網民的熱烈討論，惟評價呈現兩極化。部分網民對她的勇氣表示支持與鼓勵，有內地網民留言打氣稱「加油，期待，有機會到香港品嚐」。

然而，亦有不少網民對新店的前景不太看好，甚至抱持悲觀態度。有人針對前任老闆退場一事嘲諷「咁叻就唔使頂俾人」、「割完就走得，下家慢慢捱」；也有網民對現時的餐飲市道缺乏信心，直言「香港飲食邊仲有得做㗎，過多陣就會睇到呢位接手珍姐收檔消息」。

香港旺角珍鮮水產

地址：旺角兆萬中心17樓

開業時間：2026年5月22日

資料來源：香港旺角珍鮮水產