銅鑼灣Patisserie Tony Wong結業！甜品界傳奇曾創馳名蝴蝶酥/玫瑰花立體蛋糕 全盛時期共6間分店

香港餐飲業競爭激烈，即使是備受追捧的星級食店亦可能面對挑戰。由本地甜品界傳奇人物Tony Wong創立的著名蛋糕店「Patisserie Tony Wong」，近日傳出其銅鑼灣分店即將結業的消息，令全盛時期擁有多間分店的甜品王國規模縮減。

Patisserie Tony Wong銅鑼灣分店租約期滿 5月底結業

「Patisserie Tony Wong」官方專頁於今日（5月15日）發放結業公告，證實其銅鑼灣分店的營運將畫上句號。公告中感謝了顧客一直以來對該店的支持，並解釋因「租約期滿」，銅鑼灣分店將於5月28日結束營業。

品牌由擁有超過50年烘焙經驗的資深糕餅總廚Tony Wong（黃耀文）於2009年創立。Tony Wong在是業界傳奇人物，他不僅是「曲奇四重奏」的共同創辦人，讓蝴蝶酥成為香港代表性手信；早年於帝苑酒店任職行政糕餅總廚時，其創作的「玫瑰花立體蛋糕」等甜品，至今仍為人津津樂道。多年來，他憑藉紥實的功架、對上乘材料的堅持及高雅的設計，贏得顧客一致好評。

曾創玫瑰花立體蛋糕 全盛時期擁6分店

「Patisserie Tony Wong」全盛時期曾在港九新界設有6間分店，版圖遍佈各區。然而，其銅鑼灣分店近日宣布結束營運，翻查資料，該店於 2022年開設，至今僅營業約四年，便迎來結業，讓不少顧客感到突然。隨著該店關閉，品牌未來將僅餘尖沙咀、九龍城及黃竹坑店設有現貨供應門市，並於九龍灣店有訂購蛋糕及領取服務，意味著顧客的選擇將會減少。

Patisserie Tony Wong

銅鑼灣店地址：駱克道 496-498 號合亞廣場地下

結業日期：2026年5月28日

資料來源︰Patisserie Tony Wong Official