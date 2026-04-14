旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒

繼日式放題名店帝皇水產宣布結業後，旺角知名食廈兆萬中心再有餐廳宣布結業。 今次是主打雞煲的「紅火鮮料火鍋專門店」，老闆「輝哥」頗有名氣，過去親自上陣做網紅，活躍於抖音、小紅書等社交平台上積極拍片宣傳，從搞笑段子到大跳抖音舞通通做過，瞓身宣傳。不過，最終仍難敵時代洪流，於今日（13日）宣布將在今年5月3日結業，告別食客。

旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業 老闆化身網紅救亡

「紅火鮮料火鍋專門店」老闆輝哥於今日（13日）在餐廳的社交媒體專頁上發布影片，親自宣告結業的決定，感嘆現時香港經濟環境較差，「諗到頭髮都冇晒」，並感謝食客多年來的支持。在最後的這段日子，餐廳亦推出了「龍蝦蒸鍋海鮮餐」四送一的優惠回饋顧客支持。

「紅火」主打龍蝦海鮮粥底蒸氣鍋，並提供雞煲、火鍋等多種選擇，曾是旺角區內的人氣食店之一。自2024年通關以來，輝哥敏銳地察覺到港人消費模式的轉變，以及北上消費對本地市道的衝擊。面對生意額的下滑，他不甘坐以待斃，選擇在「小紅書」等社交平台上開展宣傳活動，並以老闆的身份親自出鏡拍片，化身網紅救市，一度令餐廳生意額逆市回升。

網民熱議結業原因 貴租、經營模式成關鍵

儘管輝哥的努力曾帶來曙光，但「紅火鮮料火鍋專門店」最終仍難逃結業的命運。對於餐廳的結業，網民反應不一。有網民對餐廳的經營模式提出質疑，留言指「每一間一做到放題，遲早完」。亦有網民分享其觀察，稱「星期日，上去午市，成個午市得2枱客」，反映餐廳生意慘淡。另有評論則將矛頭指向香港高昂的經營成本，認為「啲租咁貴根本你都做唔到」。

紅火鮮料火鍋專門店

地址：旺角西洋菜南街1N號兆萬中心17樓

電話：2688 6822

營業時間：星期一至日 12pm-2am

最後營業日：2026年5月3日（日）

資料來源：紅火鮮料火鍋專門店