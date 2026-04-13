元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同

屹立元朗近五十載的「金記燒臘餐廳」，其古法燒肉、叉燒、金錢雞，承載著幾代人的美味回憶，近日突然宣布店主決定榮休，將於2026年5月1日正式結束營業。消息一出，隨即引來眾多街坊及食客的不捨與懷念。

創立近半世紀 元朗水車館街金記燒臘光榮結業

位於元朗水車館街的金記燒臘餐廳，由店主譚漢華先生於1975年創立。餐廳近日張貼通告，直布店主榮休結業，店方特別提醒，持有「金豬券」的顧客，請務必在結束營業前到店提取，逾期將會無效。另外，值得一提的是元朗福德街尚有另一家名為「金記燒臘飯店」的店舖，該店將照常營業。據悉，該店與即將結業的水車館街店早年已分家，目前兩者並無關聯。

翻查資料，金記燒臘師承自上環的燒臘名店金菊園，學得一手古法燒豬的精湛技藝。餐廳高峰時期曾在同區開設三間分店，生意興旺。為了呈現最正宗的風味，餐廳在80年代不惜花費十多萬元，建造了兩個地底烤爐專門用作燒製乳豬。然而，後來因環保條例更新，這類傳統地爐被禁止使用，餐廳才改為採用太空爐。儘管工具更迭，但憑藉老師傅深厚的功底，其燒肉品質依然備受讚譽。

招牌燒味馳名 蔡瀾亦是座上客

金記的燒味均在自家工場新鮮燒製，每日早上、下午兩度出爐，吸引不少食客專程排隊購買。除了招牌古法燒豬外，脢頭叉燒、甘香燒鵝，以及在市面上已相當罕見的「金錢雞」同樣是餐廳的名物。金錢雞以新鮮雞肝配搭軟滑肥肉，口感甘香豐腴，充滿懷舊風味。

已故著名食家蔡瀾也曾是餐廳的座上客，並在事後撰文分享其美食體驗。蔡瀾先生曾解釋，傳統地洞烤爐能利用洞壁的熱力將豬皮燒得極致香脆，效果非現代電爐可比。他稱讚金記即使改用太空爐，但憑著師傅的經驗與技術，燒肉的香脆度仍遠勝坊間一般燒臘店。他當時品嚐了燒肉飯，形容其「入口，果然與眾不同，那層皮，是久未嘗到的香脆」。

街坊不捨：由細食到大

對於結業的消息，網民和街坊反應熱烈，紛紛表達不捨之情。有網民認為「老闆搵夠上岸，慢慢嘆世界」，也有人感嘆「由細食到大」的店舖終將告別。一位長期光顧的顧客更表示，多年來都在此購買乳豬，其品質深受同事讚賞，對於日後不知何處再尋美味感到可惜。有網民則從經營角度分析，指出近年市道疲弱，加上附近有「忠輝」、「榕哥」等同行燒味食店環伺，競爭激烈，或許也是老店選擇退場的原因之一。

資料來源:食在元朗

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