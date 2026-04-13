旺角兆萬人氣日式放題招頂手！曾爆食物中毒危機 月租達6位數震驚網民：開到咁耐算奇蹟

旺角兆萬中心昔日食肆林立，當中以日式放題為主，由於餐廳食物質素參差，故被網民戲稱為「勇者塔」。過去曾有日式放題店憑藉店員拍攝的搞笑宣傳片而爆紅，更讓餐廳成為兆萬人氣食店，惟該店於今年3月31日正式結業。最近，舖位正招讓頂手，雖然聲稱以免頂手費作招徠，但月租達6位數引起網民熱議，直言該日式放題店「開到咁耐算奇蹟。」詳情即看下文！

前兆萬人氣日式放題原址招頂手 約2,000呎舖位月租震驚網民

早前在社交平台的生意頂手群組中，有帖文表示有「旺角兆萬餐廳」現招頂手，不少網民憑相片認出舖位為今年3月31日正式結業的人氣日式放題餐廳。據帖文顯示，餐廳面積為1,967呎，有「大酒酒牌」，租金每月（港幣）130,000（元），「可議，免頂手」。

網民嘆：13萬租已經係判咗死刑

根據帖文上載的照片可見，仍然保留上手餐廳的裝潢及部分餐具，而廚房則已清空。儘管文中提及「免頂手（費）」，不過，月租達（港幣）130,000元仍令網民震驚。不少網民認為租金太貴，「怪之話做唔住成13萬租」、「旺角兆萬都已經做咗死場中嘅死場，嗰度仲想租130,000」、「我每個月有13萬畀租嘅話可如攞去收息算啦」、「13萬租已經係判咗死刑。」

有網民粗略計算經營成本，坦言在高昂月租下，舖位要「開門做生意」門檻甚高，「午市晚市都要爆場先得喎，唔係就攪劣食等執」、「應該唔係全包價，仲未計差餉及冷管費用（冷氣費及管理費）」、「成2000尺（呎），分分鍾（鐘）平均每個月多兩皮嘢（2萬元）」、「三按一付，仲有水，電，煤按金，入場都要80個（80萬元）」。

有人亦趁機揶揄上手日式放題的食物質素，「租唔算好貴，主要係出品難食」、「難怪佢地（哋）俾啲垃圾人地（哋）食」、「呢條數好食都未必做得住」；亦有人對上手餐廳能夠經營多年感震驚，「開到咁耐算奇蹟」。

兆萬人氣日式放題店拍片爆紅 終宣佈「頂唔順」結業

上文提及的人氣日式放題餐廳於2018年在旺角兆萬中心開業，憑店員拍攝的搞笑短片宣傳爆紅，更成為「生招牌」，讓餐廳成為網民熟悉的人氣餐廳。惟餐廳於2025年曾爆出食物中毒事件，衛生防護中心接獲2宗食物中毒個案，事後店方上載短片並鞠躬致歉。2026年2月，店方再次上載短片表示「真係頂唔順喇」，宣佈租約期滿後不再續租，並於3月31日正式結業。

文：TF

資料及圖片來源：生意頂手轉讓及經營辛酸討論群@facebook