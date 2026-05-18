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內地品牌攻港遇冷！檸季、fufuland陷結業潮 2年內孖住連開10店 現執剩1間

飲食
更新時間：11:58 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:58 2026-05-18 HKT

近年內地餐飲品牌積極進軍香港市場，惟部分品牌擴張後疑似出現「水土不服」的情況。曾掀起鴨屎香檸檬茶熱潮的內地品牌「檸季」及其姊妹品牌生乳舒芙蕾專門店「fufuland」，近期傳出多間分店相繼結業，部分門市營業短短數月便告結業，品牌擴張步伐急速降溫。

以「10店同開」強勢攻港 2大內地餐飲品牌檸季、fufuland陷結業潮

主打手打檸檬茶飲的「檸季」及梳乎厘班戟店「fufuland」於2024年同步進駐香港，其中「檸季」更以「10店同開」的強勢姿態攻港。兩大品牌的全盛時期，分店曾遍佈港九新界多個熱門商場，包括旺角朗豪坊、屯門市廣場、元朗YOHO MIX、九龍灣Megabox、大圍圍方及銅鑼灣利舞臺等。

檸季、fufuland 多間分店唔夠半年命

然而，兩大品牌在香港的營運情況近期急轉直下，多間分店出現結業情況。據悉，位於旺角豉油街的「檸季」分店於2024年5月才以12萬元月租租入，惟不足半年便已退租；而位於沙田新城市廣場的「檸季」及「fufuland」分店更為短命，開業僅3個月即告結業。現時，「檸季」僅餘元朗一間分店仍在營運，而「fufuland」亦只剩下大圍一間分店。

曾爆食安問題 雪糕含菌量超標需停售

除了面對結業潮及租金壓力外，品牌的食品安全亦曾引起關注。「fufuland」九龍灣Megabox店過去曾被食物環境衞生署食物安全中心驗出，其牛奶味雪糕的大腸菌群和總含菌量超標，分別超出法例上限690倍及24倍，該店當時一度需要停售和棄置相關食品。

同場加映：銅鑼灣Patisserie Tony Wong結業！甜品界傳奇曾創馳名蝴蝶酥/玫瑰花立體蛋糕 全盛時期共6間分店

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