Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香辣脆皮乳鴿材料/做法一文睇清 楊應紅師傅5招秘訣教煮經典廣東菜 常真味行政總廚｜香港情味

飲食
更新時間：11:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-12 HKT

香辣脆皮乳鴿食譜｜紅燒乳鴿是廣東菜中的經典名饌，精髓在於皮脆肉嫩。楊應紅師傅（常真味行政總廚）今天示範的香辣脆皮乳鴿，以辣椒乾和多種香料調味，保留原有風味外，還利用微辣凸顯乳鴿的鮮美，惹味可口。

香辣脆皮乳鴿材料/做法一文睇清

香辣脆皮乳鴿 油溫過熱易炸焦

粵菜中用來入饌的乳鴿一般只有約30天大，取其肉質幼嫩，皮下脂肪適中，吃起來口感尤佳。楊師傅說，乳鴿的做法通常是滷水、鮮炸或燉湯，當中以炸的方式最能鎖住乳鴿的肉汁。但須留意油溫和時間，油過熱會令鴿皮焦黑，太低導致肉汁流失，炸的時間則是皮脆肉嫩的秘訣。

材料：乳鴿 1隻、油 適量、生抽 4湯匙、醋 1湯匙、辣鮮露 2湯匙、砂糖 1湯匙、美極 1湯匙、薑片 適量、葱段 適量、蒜頭 10瓣、唐芹 適量、芫荽 適量、辣椒乾/切粒 6隻、指天椒 4隻、香葉 3片、八角 3粒、花椒 20克、豆蔻 20克

做法：

  1. 乳鴿沖淨及抺乾。在碗中加入辣椒乾、指天椒、香葉、八角、花椒、豆蔻、蒜頭。
  2. 加葱段、唐芹、薑片及芫荽，注入生抽、醋、辣鮮露、美極及砂糖，攪拌至糖溶化。
  3. 加入乳鴿醃製1晚，取出乳鴿吊起，風乾1晚。
  4. 用200度滾油淋於乳鴿上，需時大約5分鐘。將乳鴿放置2分鐘，切件或原隻上碟。

5招秘訣教煮香辣脆皮乳鴿

  1. 約30天大的乳鴿肉嫩多汁，最適合油炸的方法烹調。
  2. 辣椒乾、香葉、八角、花椒及豆蔻等香料具增鮮作用。
  3. 葱段、唐芹及芫荽的分量可隨個人喜好調整。
  4. 風乾乳鴿時，最好吊起能更有效抽乾乳鴿內外的水分。
  5. 辣椒乾與指天椒用作提香，即使好辣也不宜加大量來調味，避免蓋過乳鴿的鮮味。
     
以香辣配料為乳鴿提味。
以香辣配料為乳鴿提味。

 

楊應紅師傅感言：重視了解客人口味

中學畢業後，我考入中華廚藝學院，展開了我的廚師生涯。轉眼間，從事這行已經二十年，說快不快，說慢也不慢，只能感慨光陰飛逝。這些年我在不同機構任職，無論是酒店、會所，還是餐廳，每一站都讓我累積了豐富的經驗。
有人覺得做廚師工時長？我倒覺得時間永遠不夠用。一天只有二十四小時，總希望能多出一些時間思考新菜式、發掘新食材。如今我更明白這份職業的魅力，也很幸運能加入現任餐廳「常真味」，成為團隊的一員。
近年來，廚師的社會認受度與地位逐漸提高，不再只局限於廚房內的工作，而是慢慢走向顧客面前，直接了解客人的口味。作為兩個小孩的父親，放假時我會為他們下廚。他們很直率，會為每道菜給分——孩子的評語往往簡單而真誠。有一次我問太太「今天煮甚麼好？」她回一句：「清得來濃。」這短短一句既平實又意味深長，讓我印象深刻。
總的來說，我熱愛這份職業，也享受其中的每一天。

1.最難忘的美食？

蒸水蛋。楊師傅認為，蒸水蛋雖然是食材很簡單的家常菜，但是講究材料比例和蒸製時間。像是利用花蛤、花螺及生蠔加水蒸過的海鮮湯汁，再混合蛋漿蒸至剛好熟，充滿蛋香與鮮味，是原汁原味的人間美食。

2.最具挑戰性的食材？

海參。近年海參被譽為健康食品，產地與品種亦越來越多，楊師傅覺得不能只靠傳統浸發方法，應視乎其特性反覆嘗試，加入蒸焗以凸顯最佳口感與風味。

文：EH   圖：星島日報

延伸閱讀：
干邑二十年陳皮煎雞鍋材料/做法一文睇清 伍寶明師傅6招秘訣教煮惹味粵菜 香港會議展覽中心中餐廳廚房助理行政總廚｜香港情味

櫻花蝦豬油渣蒜心小炒王材料/做法一文睇清 關志剛師傅4招秘訣教煮鑊氣小炒 八一漁八主任廚師｜香港情味

 

最Hit
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
1小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
18小時前
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
18小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
17小時前
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏2300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜2300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
影視圈
16小時前